«Сплошная выгода»: эксперт объяснил, как изменятся штрафы за просрочку по коммуналке  

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Расчет пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг, которую в России намерены определять исходя из ключевой ставки в 9,5 процента, позволит исключить рост штрафных санкций для граждан. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

По словам эксперта, ЖКХ — это консервативная отрасль, в которой на год планируется размер ставки, тарифов и штрафов. Кроме того, нормативно-правовыми актами РФ запрещено как-то изменять эти расчеты в течение года:

— Теперь пеня будет обычной, она не возрастет за курсом Центрального банка РФ и инфляцией, сохранив ключевую ставку в 9,5 процента. Чтобы обеспечить стабильность и ритмичную подготовку к зимне-весеннему сезону, было принято решение правительством, что расчет за ЖКУ теперь будет вести по этой фиксированной ставке. Это означает, что пеня для должников не будет возрастать вместе с изменением макроэкономических показателей.

Эксперт отметил, что пеня, как и тарифы, не будут меняться вслед за изменением курса рубля на международных валютных рынках, что привносит определенную стабильность в гражданский оборот и расходы на хозяйство:

— Это положительная мера, позволяющая сократить бремя платежей особенно в условиях просрочки, потому что правительство понимает, что в нынешних экономических реалиях возможно возрастание доли неплатежей среди населения. И чтобы не усугублять финансовое положение граждан, правительство ограничило размер этой пени. Следовательно, ее начисление сейчас будет значительно ниже, чем могло бы быть. То есть сплошная выгода.

Эксперт также отметил, что соответствующая ставка будет применяться в течение года. Если экономическая ситуация в стране и мире не улучшится через год, этот размер сохранится.

В РФ в 2022 году пени и штрафы за несвоевременную оплату ЖКУ будут рассчитываться исходя из ключевой ставки в 9,5 процента, действовавшей на 27 февраля этого года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хусунуллин. Он уточнил, что российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее отвязать расчет пеней и штрафов за ЖКУ от действующей ключевой ставки Центробанка РФ. На 27 февраля ставка ЦБ составляла 9,5 процента, с 28 февраля — 20 процентов.