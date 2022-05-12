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Юрист объяснил, когда при публикации списка должников можно требовать компенсацию от УК

Анастасия Колоскова
Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Когда при публикации списка должников можно требовать компенсацию от УК
Фото: Pixabay / ymane jdidi

Управляющая компания имеет право публиковать лишь строго ограниченную информацию. В каких случаях жильцы могут потребовать от УК компенсацию, «Вечерней Москве» рассказал юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

По его словам, указание номера квартиры и суммы задолженности не является нарушением персональных данных или тайны личной жизни, чего нельзя сказать о публикации фамилий и имен жильцов, их паспортных данных или сведений относительно родства.

Эксперт пояснил, что столкнувшийся с подобным нарушением человек имеет все основания для обращения в различные органы.

— Нужно обратиться в жилищную инспекцию. Также можно сообщить о нарушении в прокуратуру, — пояснил юрист.

Он добавил, что о нарушении можно также заявить в Роскомнадзор, так как ведомство контролирует использование персональных данных. Крохин подчеркнул, что управляющая организация, которая является оператором персональных данных, должна быть официально зарегистрирована и соблюдать правила обращения с информацией о жильцах. Данные могут использоваться для осуществления взыскания в судебном порядке или же переписки с должником, в противном случае их распространение является нарушением, заключил эксперт.

Контролирующие органы могут оказать воздействие на УК, а в отдельных случаях от нее можно потребовать компенсацию. По словам Крохина, чаще всего надзорные органы выдают предписание прекратить нарушения. Также может быть назначен штраф в случае причинения ущерба.

— Также гражданин может требовать в исковом порядке в суде защиты своего права и возмещения ущерба, если докажет наличие ущерба и причинно-следственную связь, что крайне сложно. Например, из-за того, что опубликовали информацию о долге, он не смог заключить контракт или ему что-то не продали, он из-за этого заболел, и нужна компенсация расходов на лекарства, — объяснил юрист.

Также от УК можно потребовать компенсацию морального вреда, однако ее размер может составить лишь от 500 до 5000 рублей, добавил собеседник «ВМ».

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