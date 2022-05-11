Могут ли управляющие компании публиковать списки должников

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Обнародование информации о должниках в подъезде — нормальная практика, которая помогает быстрее взыскать долги. Однако публиковать можно не все данные, в противном случае владелец жилья вправе потребовать компенсацию. Об этом «Вечерней Москве» рассказал юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

По его словам, список информации, которую управляющая компания может указывать, строго ограничен.

— Если указываются номер квартиры и сумма задолженности, то это не является нарушением тайны личной жизни или персональных данных. Если указываются фамилия, имя и отчество, паспортные данные, сведения, связанные с родством, и еще что-то такое, то это является уже вторжением в личную жизнь, — пояснил эксперт.

Специалист отметил, что в Москве обычно указываются только номер квартира и сумма долга без указания фамилий. Такой метод является эффективным и законным способом воздействия на должников, уточнил собеседник «ВМ».

Иногда можно наблюдать более «оригинальные» попытки повлиять на людей, отметил юрист.

— В Москве этого замечено не было, но в других регионах были проблемы с тем, что это обретало какие-то оскорбительные формы. Например, выставляли перед частным домом треугольный памятник, на котором написано: «Здесь живет должник». Или могли на стену рядом с окном квартиры должника проецировать надпись «Должник». Это недопустимо, потому что любые вандализм и оскорбления, чем бы они ни были мотивированы, не являются правомерными, — рассказал эксперт.

Если человек сталкивается с нарушением, он может обратиться в разные органы, отметил специалист.

— Нужно обратиться в жилищную инспекцию. Также можно сообщить о нарушении в прокуратуру, но сейчас она разослала своим низовым подразделениям указания, что нельзя подменять собой непосредственно контрольные надзорные органы. Поэтому, если еще не было обращения в жилищную инспекцию и человек сразу обращается в прокуратуру, скорее всего, обращение перешлют туда. Но прокуратура является тем же органом, куда можно обращаться в общем порядке, — объяснил эксперт.

Также можно сообщить о нарушении в Роскомнадзор, так как он контролирует использование персональных данных, отметил специалист. Если управляющая организация является оператором персональных данных, она должна зарегистрироваться и соблюдать правила обращения с информацией о жильцах. Если данные используются не для того, чтобы осуществлять взыскание в судебном порядке или переписываться с должником, а для распространения, это является нарушением, подчеркнул Крохин.

Контролирующие органы могут воздействовать на управляющую компанию, отметил собеседник «ВМ». В некоторых случаях есть шанс потребовать выплаты компенсации.

— Если человек обращается в органы надзора по компетенции, выдается предписание прекратить нарушение. Кроме того, если орган посчитает, что нанесен ущерб, возможен штраф. Но, скорее всего, будут применять предупреждение, если нарушение произошло в первый раз и нет отягчающих обстоятельств. Также гражданин может требовать в исковом порядке в суде защиты своего права и возмещения ущерба, если докажет наличие ущерба и причинно-следственную связь, что крайне сложно. Например, из-за того, что опубликовали информацию о долге, он не смог заключить контракт или ему что-то не продали, он из-за этого заболел и нужна компенсация расходов на лекарства, — рассказал эксперт.

Крохин также добавил, что можно потребовать компенсации морального вреда. Однако ее размер довольно скромный: от 500 рублей до пяти тысяч, заключил юрист.