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Новые правила «дачной амнистии» могут вступить в силу в России с 1 июня

Егор Провоторов

Общество
Новые правила «дачной амнистии» могут вступить в силу в России с 1 июня
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Расширенный порядок «дачной амнистии» необходимо внедрить в России уже с 1 июня, на три месяца раньше запланированного срока. С подобной инициативой выступил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в понедельник, 25 апреля.

По словам парламентария, это позволит решить вопросы, связанные с оформлением прав на недвижимость для многих жителей страны.

«Дачная амнистия» действует в России последние 16 лет, за это время ей воспользовались 14 миллионов граждан. При этом у некоторых категорий россиян оставались проблемы. С 1 сентября в силу должен был вступить закон, который продлил бы «амнистию» с видоизменениями еще на девять лет.

В интервью «Российской газете» Крашенинников предложил приблизить вступление закона в силу по причине непростой ситуации в экономике страны.

— Применение закона существенно снизит административные препятствия и упростит процедуру оформления прав граждан на недвижимое имущество, в том числе на земельные участки, - пояснил глава профильного думского комитета.

Новые правила, в частности, устранят препятствия при регистрации построенных зданий на участках, на которые у граждан нет правоустанавливающих документов. Также поправки помогут наследникам регистрировать спорную недвижимость.

Накануне юрист Алексей Микаелов рассказал, за что могут оштрафовать владельцев дачных участков в 2022 году.

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