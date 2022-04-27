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Новые правила «дачной амнистии» могут вступить в силу в России с 1 июня. С подобной инициативой выступил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Что такое «дачная амнистия», кто может на нее претендовать и как ее правильно оформить, выясняла «Вечерняя Москва».

Что такое «дачная амнистия»

«Дачная амнистия» — это упрощенная процедура оформления дач, загородных домов, участков, хозяйственных строений без сбора полного пакета документов. Такая практика существует в России с первого сентября 2006 года. «Дачной амнистией» назвали федеральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества». Он распространяется на земельные участки, полученные до 30 октября 2001 года — именно тогда начал действовать Земельный кодекс.

Основные нормы об упрощенном порядке касаются как жилых, так и садовых домов на садовых (дачных) участках, на участках под ИЖС и личное подсобное хозяйство.

Кто может воспользоваться и какие нужны документы

Воспользоваться «дачной амнистией» могут те, у кого есть права на земельный участок, на котором расположена недвижимость. Упрощение порядка оформления права на собственность будет также проводиться на основании технического плана и декларации, которую составит правообладатель недвижимости. Необходимые документы нужно подать в Росреестр, хозяин может сделать это самостоятельно.

Если документы отсутствуют, но земельный участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства, то зарегистрировать эту собственность можно, предоставив выписку из похозяйственной книги, которая имеется в органе местного самоуправления. Именно она и будет признана документом о праве на участок. В иных случаях землю, на которую нет документов, придется выкупать по рыночной стоимости.

Какую недвижимость нельзя оформить

Постройки должны соответствовать параметрам, указанным в Градостроительном кодексе. В иных случаях с оформлением могут возникнуть серьезные проблемы. Органы власти обязаны своевременно информировать граждан об изменениях правил строительства на дачных и садовых участках, в частности речь идет о работе на местах. Это нужно для того, чтобы предотвратить строительство неподходящей по закону недвижимости.

Также нельзя оформить недвижимость и участки в природных заповедниках и национальных парках, на территориях, где расположены объекты силовых структур и атомной энергетики или особо ценные объекты культурного наследия и им подобные.

Сколько это стоит

На сайте Госдумы сообщается, что государственная регистрация права собственности обойдется в 350 рублей. Что касается цен на кадастровые работы, которые, собственно, и необходимы для подготовки технического плана, то здесь контроль за стоимостью лежит на регионах. В бессрочном порядке они могут устанавливать максимальный предел, чтобы избежать завышения цен.

Кадастровые работы касаются межевания земельных участков под ведение личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного и индивидуального жилищного строительства и расположенных на участках объектов недвижимости.

Какие новые правила могут вступить в силу с 1 июня

Обновленным законопроектом вводится механизм упрощенного бесплатного оформления прав на жилые дома и одновременно на земельные участки, на которых они построены. Это относится к жилым домам, построенным до 14 мая 1998 года. Также они должны быть расположены на земельных участках в государственной или муниципальной собственности.

Упрощенным механизмом касательно таких домов смогут воспользоваться и наследники бывших хозяев.

Помимо этого, обновленные правила «дачной амнистии» предлагают принадлежащие гражданам права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненно наследуемого владения земельными участками признавать правом собственности в силу закона. Это не будет зависеть от типа разрешенного использования и целевого назначения земли. Это касается участков, которые были предоставлены гражданам до вступления в силу российского Земельного кодекса, а именно до 30 октября 2001 года.

Подводные камни

Юрист Глеб Подъяблонский в разговоре с «Вечерней Москвой» отметил, что изначально данная инициатива была создана для узаконивания всего, что в советское время люди построили без разбора. По его словам, идея «дачной амнистии» выглядит сугубо позитивно, однако есть важный момент:

— Тут нужно понимать, что, с одной стороны, это, конечно, здорово, но вам потом начнет на это все приходить налог. Над Подмосковьем летают квадрокоптеры, все давно сфотографировано, есть спутниковые снимки, и если вы недвижимость и участки не узаконите, то вам будут приходить штрафы и требования все снести, — предупредил Подъяблонский.

Эксперт уточнил, что в советское время многие участки выделялись под скотоводство и соответствующие предприятия. По его мнению, с узакониванием такой собственности может возникнуть немало проблем, потому что во времена дефицита земельные участки выдавали без особых документов. Для советского периода сам термин «частная собственность» не был актуален. Поэтому, возможно, будет очень сложно доказать факт владения землей или зданиями, заключил эксперт.