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Москвичам напомнили о нормах содержания подъездов

Анастасия Колоскова
Город
Москвичам напомнили о нормах содержания подъездов
Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Как часто должна проводиться уборка в подъездах многоквартирного дома в Москве и куда жаловаться при ненадлежащем качестве обслуживания, рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Так, согласно регламенту, каждый подъезд в столице должен быть оборудован доской объявлений, почтовыми ящиками и светильниками с энергосберегающими, люминесцентными и светодиодными лампами. Состояние дверей в подъезде, запирающего устройства и доводчика, а также окон, батарей и трубопроводов должно быть исправным.

В подъездах, где установлены лифты и мусоропроводы, влажная уборка первых двух этажей и зоны возле мусоропровода должна проводиться ежедневно. С такой же регулярностью должен мыться пол в лифте. Один раз в неделю лестничные марши и клетки выше второго этажа подметают мокрым веником. Ежемесячно их моют с использованием сертифицированных средств.

Также раз в год в подъездах проводится мытье стен, окон, чердачных лестниц, дверей, оконных решеток, плафонов, шкафов для электросчетчиков, почтовых ящиков и слаботочных устройств. Раз в полгода моют батареи, подоконники и сметают пыль с потолков.

Самым простым способом сообщить о проблеме является размещение обращения на портале «Наш город». Отправить заявку также можно через порталы «ГИС ЖКХ» и «Электронный дом», передает официальный сайт мэра Москвы.

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