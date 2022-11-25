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Приметы и советы

Россиянам увеличат пенсии с 1 января на 4,8 процента

Евгений Жуков
Общество
Россиянам увеличат пенсии с 1 января на 4,8 процента
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С 1 января 2023 года неработающим пенсионерам в Российской Федерации повысят пенсии на 4,8 процента. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил министр труда страны Антон Котяков.

По его словам, благодаря промежуточной индексации пенсий на десять процентов, введенной в 2022 году, а также будущей январской индексации выплаты неработающим россиянам возросли.

Он также добавил, что в рамках двухэтапной индексации, общий прирост пенсионных выплат по отношению к январю текущего года составит порядка 15,3 процента в годовом соотношении.

До этого кандидат экономических наук, кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Галина Семенова рассказала, что пенсия за январь следующего года некоторым категориям россиян будет выплачена в декабре. Чья пенсия начисляется до восьмого числа каждого месяца, получат выплату за январь в конце декабря.

В понедельник, 14 ноября, правительство России не поддержало законопроект о перерасчете и индексации выплат работающим пенсионерам с 1 января 2023 года. Такое решение принято в связи с тем, что оно потребует дополнительных расходов средств из федерального бюджета.

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