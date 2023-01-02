Как повысят пенсии в 2023 году: размер и график индексаций
Пенсии россиян в течение года проиндексируют несколько раз. В целом по стране повышение составит почти 5 процентов. Какие правила получения пенсии и как повысятся выплаты в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».
Правила выхода на пенсию в 2023 году
По-прежнему для выхода на пенсию требуется выполнение трех базовых условий, связанных с достижением определенного возраста, а также с наличием необходимого стажа и пенсионных баллов.
В 2023 году установлены следующие критерии выхода на пенсию:
- возраст: мужчины, родившиеся до 1960 года включительно; женщины — до 1965 года;
- минимальный стаж: 14 лет;
- пенсионные баллы: 25,8 (один балл равен 126,13 рубля).
Также в 2023 году на два года раньше стать пенсионерами смогут те, кто имеет продолжительный стаж работы. Для мужчин размер такого стажа — 42 года, для женщин — 37 лет.
Размер индексации пенсий в 2023 году
Сумма повышения пенсий напрямую зависит от уровня инфляции в стране. Так, по расчетам Минтруда, по итогам 2023 года пенсии проиндексируют на 4,8 процента.
С учетом этого параметра в среднем по стране размер выплат составит:
- страховая пенсия по старости — 21 862 рубля;
- базовая часть пенсии — 7567 рублей.
Кроме того, в 2023 году ожидается индексация социальных пенсий на уровне 3,3 процента. Их средний размер к концу года составит примерно 12 562 рубля.
График повышения пенсий
На 2023 год запланировано четыре этапа индексации пенсионных выплат.
1 января — повысили страховые пенсии неработающим пенсионерам.
1 февраля — вырастет сумма единовременных платежей для льготников, в том числе проиндексируются выплаты на различные льготные соцуслуги.
1 апреля — обновятся суммы выплат по социальному и государственному обеспечению.
1 августа — повысят страховые пенсии работающим пенсионерам.
1 октября — повысят пенсии военным пенсионерам.