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Как повысят пенсии в 2023 году: размер и график индексаций

Илья Ашуров
Общество
Как повысят пенсии в 2023 году: размер и график индексаций
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Пенсии россиян в течение года проиндексируют несколько раз. В целом по стране повышение составит почти 5 процентов. Какие правила получения пенсии и как повысятся выплаты в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».

Правила выхода на пенсию в 2023 году

По-прежнему для выхода на пенсию требуется выполнение трех базовых условий, связанных с достижением определенного возраста, а также с наличием необходимого стажа и пенсионных баллов.

В 2023 году установлены следующие критерии выхода на пенсию:

  • возраст: мужчины, родившиеся до 1960 года включительно; женщины — до 1965 года;
  • минимальный стаж: 14 лет;
  • пенсионные баллы: 25,8 (один балл равен 126,13 рубля).

Также в 2023 году на два года раньше стать пенсионерами смогут те, кто имеет продолжительный стаж работы. Для мужчин размер такого стажа — 42 года, для женщин — 37 лет.

Размер индексации пенсий в 2023 году

Сумма повышения пенсий напрямую зависит от уровня инфляции в стране. Так, по расчетам Минтруда, по итогам 2023 года пенсии проиндексируют на 4,8 процента.

С учетом этого параметра в среднем по стране размер выплат составит:

  • страховая пенсия по старости — 21 862 рубля;
  • базовая часть пенсии — 7567 рублей.

Кроме того, в 2023 году ожидается индексация социальных пенсий на уровне 3,3 процента. Их средний размер к концу года составит примерно 12 562 рубля.

График повышения пенсий

На 2023 год запланировано четыре этапа индексации пенсионных выплат.

1 января — повысили страховые пенсии неработающим пенсионерам.

1 февраля — вырастет сумма единовременных платежей для льготников, в том числе проиндексируются выплаты на различные льготные соцуслуги.

1 апреля — обновятся суммы выплат по социальному и государственному обеспечению.

1 августа — повысят страховые пенсии работающим пенсионерам.

1 октября — повысят пенсии военным пенсионерам.

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