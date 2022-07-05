Как законно «докупить» стаж и баллы для выхода на пенсию

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В России получение страховой пенсии по старости предполагает соблюдение трех условий: достижение пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и пенсионных баллов. Однако порой стажа и баллов может не хватить. Что же делать в таком случае? Мало кто знает, что для этого предусмотрен механизм добровольных взносов, который позволяет «докупить» недостающие стаж и баллы. О том, как это работает, — в материале «Вечерней Москвы».

Виды пенсий для пожилых людей

Прежде всего стоит отметить, что в России есть два вида пенсий по старости: страховая и социальная. Страховая пенсия полагается гражданам, которые работали официально, а также имеют достаточно лет трудового стажа и пенсионных коэффициентов (баллов). В настоящее время для ее получения необходимы стаж не менее 15 лет и не менее 30 баллов (проверить состояние своего лицевого счета можно на портале госуслуг — прим. «ВМ»).

На социальную пенсию могут рассчитывать граждане, которые в силу разных причин не имеют права на получение страховой пенсии. Например, им не хватает необходимого стажа. Социальная пенсия обычно меньше страховой, а право на нее наступает на пять лет позже.

Как рассчитывается пенсия

Страховая пенсия складывается из двух составляющих: базовая ставка и выплата по пенсионным баллам. Именно пенсионные баллы влияют на размер страховой пенсии: чем их больше, тем больше выплата. Формула расчета выглядит так:

страховая пенсия = фиксированная выплата + сумма пенсионных баллов х стоимость одного балла.

В 2022 году базовая ставка составляет 6564 рубля 31 копейку, а стоимость одного балла — 107 рублей 36 копеек. Таким образом, если у вас 75 пенсионных баллов, то размер вашей пенсии в текущем году составит 14 589 рублей.

Размер социальной пенсии по старости — фиксированный. На данный момент — 5034 рубля. Однако на самом деле размер пенсии больше, так как ее каждый год индексируют и поднимают до уровня прожиточного минимума в субъекте РФ за счет социальной доплаты. Таким образом, конечная сумма социальной пенсии зависит от региона.

В Москве на 2022 год прожиточный минимум для пенсионеров составляет 14 009 рублей, для трудоспособного населения — 21 371 рубль, для детей — 16 174 рубля.

Как «докупить» стаж и баллы

Бывает так, что гражданин достиг пенсионного возраста (в 2022 году — 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин), но ему не хватает стажа и (или) баллов. В таком случае он может их «докупить», воспользовавшись механизмом добровольных взносов в Пенсионный фонд России (ПФР).

— Покупкой называют внесение добровольных пенсионных взносов посредством подачи заявления в ПФР. После заключения договора нужно будет внести необходимую сумму. В 2022 году минимальный размер составляет 36 669,6 рубля. Для самозанятых же сумма фиксированная — 34 445 рублей. Единоразовое внесение денежных средств даст возможность добавить один год стажа и 1,076 балла. Максимально за один год можно докупить 8,52 балла, — рассказала «ВМ» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

При этом важно понимать, что «приобрести» можно не более половины от требуемого стажа. Делать это рекомендуется заранее. В ином случае можно продолжать накапливать стаж и баллы или же дождаться социальной пенсии, объяснил «ВМ» профессор Финансового университета, доктор экономических наук Александр Сафонов.

— Если человек не имеет стажа, он может претендовать только на социальную пенсию в пределах прожиточного минимума в субъекте РФ. Право на нее наступит через пять лет после официального срока выхода на пенсию, — сказал он.

Подробнее об уплате страховых взносов в Москве и области можно прочитать на сайте ПФР.

Кому выгодно «покупать» стаж

Пенсионный стаж формируется только в отношении тех лиц, за которых работодатель перечисляет страховые взносы в ПФР, напоминает Сафонов. К этим лицам не относятся самозанятые и граждане, работающие неофициально.

Таким образом, докупать стаж выгодно, когда гражданину не хватает показателей для выхода на пенсию: например, если он работает неофициально или является самозанятым.

— Также эта возможность актуальна для тех, кто вообще по каким-то причинам не работал долгое время, — заключила Спиридонова.