Прожиточный минимум в столице увеличится до 18 714 рублей

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Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил прожиточный минимум для жителей столицы. С 1 января 2022 года он составит 18 714 рублей. Об этом сообщается в постановлении правительства Москвы.

— Правительство Москвы постановляет установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год в расчете на душу населения — 18 714 рублей, для трудоспособного населения — 21 371 рубль, для пенсионеров — 14 009 рублей, для детей — 16 174 рубля, — говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

В 2021 году в Москве уровень прожиточного минимума на душу населения составляет 18 029 рублей. Для трудоспособного населения — 20 589 рублей. Для пенсионеров — 13 496 рублей и для детей — 15 582 рубля.

Во вторник, 12 октября, экономист рассказала, что в 2022 году с 1 января будут проиндексированы страховые пенсии на 5,9 процента, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению — на 7,7 процента в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера. По ее словам, с учетом повышения среднегодовой размер пенсии неработающего пенсионера составит 18 521 рубль, социальный — 10 307 рублей.