Экономист рассказала, насколько увеличатся пенсии в 2022 году

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В 2022 году с 1 января будут проиндексированы страховые пенсии на 5,9 процента, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению — на 7,7 процента в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера. Об этом сообщила профессор кафедры и цен РЭУ им Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, с учетом повышения среднегодовой размер пенсии неработающего пенсионера составит 18 521 рубль, социальный — 10 307 рублей.

Также с 1 февраля проиндексируют ежемесячные выплаты на 5,8 процента. Размер индексации будет выше предполагаемой годом ранее индексации в 4,3 процента, на фоне более высоких фактических показателей прожиточного минимума пенсионера, отметила экономист.

Кроме того, Финогенова рассказала, что с 2022 года женщины 1976 года рождения начнут получать выплаты накопительных пенсий. В среднем размер накопительной пенсии составляет 2613 рублей. Сумма выплаты будет зависеть от суммы взносов, которые направлялись на накопительную часть пенсии, и от полученного инвестиционного дохода. Узнать точную сумму накопительной пенсии можно через сервис «Госуслуги», передает агентство «Прайм».

Эксперт рассказал россиянам, как увеличить размер пенсии. Потерявшие супругов россияне имеют право получать их пенсии. Независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский отметил, что размер пенсионных выплат зависит от трудового стажа. Член семьи не может получить в наследство страховую пенсию, которую заработал умерший человек, но в этом моменте есть нюанс.