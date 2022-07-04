Юрист Крохин рассказал, как сделать перерасчет за услуги ЖКХ

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Жители многоквартирных домов могут получить перерасчет за жилищно-коммунальные услуги в управляющей компании или МФЦ. Об этом «Вечерней Москве» рассказал юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

По его словам, жильцам нужно обратиться в свою управляющую организацию и предоставить документы, которые подтвердят льготы или неверный расчет по счетчикам.

— Если человеку пришла квитанция за жилищно-коммунальные услуги и он увидел, что там указаны неверные данные со счетчиков или не учтены льготы, то нужно обращаться в управляющую компанию. Например, пенсионеры, инвалиды, ветераны или многодетные семьи имеют право на скидку. А если человек проживает в доме, который обслуживает МФЦ или расчетный кассовый центр, то нужно идти туда. Самое главное — это понять причину завышения суммы в квитанции и потом решать этот вопрос, — рассказал он.

Специалист отметил, что управляющая компания обязана объяснить, почему завышены тарифы, и принять во внимание льготы или уменьшение количества проживающих в квартире.

— В случае если человек не получил ответа от УК или же он его не удовлетворил, то у жильца есть право обратиться в органы жилищного надзора. Они имеют право проверять правильность начисления жилищно-коммунальных услуг, — отметил Крохин.

Собеседник «ВМ» объяснил, что при предоставлении некачественных услуг необходимо вызвать замерщика и требовать денежного перерасчета от поставщика.

— При плохой подаче электричества, воды или тепла нужно обращаться в коммунальные ресурсоснабжающие организации. Однако существует постановление правительства, которое устанавливает порядок компенсации платы в случаях прерывания подачи коммунальных услуг. Жильцы могут обратиться в УК для фиксации этих нарушений. Представитель организации придет, зафиксирует нарушения, составит акт. На основании этих документов можно требовать перерасчета от поставщиков конкретной коммунальной услуги, — подытожил Крохин.

Ранее юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин рассказал «Вечерней Москве», как можно уменьшить сумму в платежке за услуги ЖКХ. По его словам, объем коммунальных услуг в России рассчитывают по счетчикам. Бережное потребление воды и электроэнергии значительно уменьшит сумму в квитанции. Также лучше включать свет в определенное время. А еще плата за содержание и текущий ремонт общего имущества занимает значительную часть расходов на коммунальные услуги. Крохин заявил, что, сплотившись, жильцы дома могут отказаться от некоторых из них.