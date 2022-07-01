Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт объяснил, кого затронет запрет льготной ипотеки на «однушки»

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт объяснил, кого затронет запрет льготной ипотеки на «однушки»
Фото: depositphotos

Счетная палата (СП) предложила исключить студии и однокомнатные квартиры из программы льготной ипотеки. В ведомстве полагают, что это снизит «спрос на некомфортные типологии жилья». В беседе с «Вечерней Москвой» ипотечный брокер Дмитрий Ракута оценил данную инициативу.

По его словам, студии и однокомнатные квартиры составляют 80 процентов рынка недвижимости. Основной спрос на такой вид жилья формируют молодежь и молодые семьи с детьми или без них.

— Студии и однокомнатные квартиры — самые востребованные форматы на рынке, — говорит Ракута. — Предлагая подобные меры, нужно исходить из реалий жизни, а они таковы: молодые семьи или просто молодые люди, безусловно, в первую очередь рассматривают самый доступный вид жилья, а это как раз и есть квартиры небольшой площади.

Эксперт полагает, что предложенная СП мера негативно скажется на рынке недвижимости:

— Через программу льготной ипотеки правительство старается поддержать не только население, но и банковский сектор и застройщиков. СП, наоборот, такими инициативами нивелирует эти усилия и охлаждает рынок.

Кроме того, «однушки» и студии по льготной ипотеки также покупают для последующей сдачи в аренду или продажи. Такой тренд положительно влияет на рынок, отмечает собеседник «ВМ».

— Это достаточно распространенный вариант инвестирования и сохранения денежных средств, — поясняет Ракута. — Допустим, у семьи есть где жить либо она проживает в загородном доме. Тогда семья покупает квартиру по льготной программе, а затем либо сдает ее в аренду, либо перепродает по более высокой цене за счет роста стоимости квадратного метра.

В Госдуме уже высказались против запрета льготной ипотеки на «однушки» и студии. Не поддержал инициативу СП и Минстрой.

Недвижимость Ипотека Семья
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте