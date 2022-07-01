Эксперт объяснил, кого затронет запрет льготной ипотеки на «однушки»

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Счетная палата (СП) предложила исключить студии и однокомнатные квартиры из программы льготной ипотеки. В ведомстве полагают, что это снизит «спрос на некомфортные типологии жилья». В беседе с «Вечерней Москвой» ипотечный брокер Дмитрий Ракута оценил данную инициативу.

По его словам, студии и однокомнатные квартиры составляют 80 процентов рынка недвижимости. Основной спрос на такой вид жилья формируют молодежь и молодые семьи с детьми или без них.

— Студии и однокомнатные квартиры — самые востребованные форматы на рынке, — говорит Ракута. — Предлагая подобные меры, нужно исходить из реалий жизни, а они таковы: молодые семьи или просто молодые люди, безусловно, в первую очередь рассматривают самый доступный вид жилья, а это как раз и есть квартиры небольшой площади.

Эксперт полагает, что предложенная СП мера негативно скажется на рынке недвижимости:

— Через программу льготной ипотеки правительство старается поддержать не только население, но и банковский сектор и застройщиков. СП, наоборот, такими инициативами нивелирует эти усилия и охлаждает рынок.

Кроме того, «однушки» и студии по льготной ипотеки также покупают для последующей сдачи в аренду или продажи. Такой тренд положительно влияет на рынок, отмечает собеседник «ВМ».

— Это достаточно распространенный вариант инвестирования и сохранения денежных средств, — поясняет Ракута. — Допустим, у семьи есть где жить либо она проживает в загородном доме. Тогда семья покупает квартиру по льготной программе, а затем либо сдает ее в аренду, либо перепродает по более высокой цене за счет роста стоимости квадратного метра.

В Госдуме уже высказались против запрета льготной ипотеки на «однушки» и студии. Не поддержал инициативу СП и Минстрой.