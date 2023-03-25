Лакмусовая бумажка и правильные сроки: как выбрать качественную молочную продукцию

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Роскачество назвало марки фальсифицированного молока. В них были выявлены растительные жиры. «Вечерняя Москва» узнала, на что стоит обращать внимание перед покупкой молочных продуктов.

Эксперты ведомства провели исследования, в ходе которых выявили, что главный признак фальсифицированного молока — наличие в нем фитостеринов. Эти вещества свидетельствуют о добавлении растительных жиров в продукт.

— Многие производители таким образом экономят, — рассказал эксперт одной из столичных лабораторий по проверке пищевой продукции Алексей Милославский.

При покупке молока важно обращать внимание на маркировку — в том числе специальный код, который дополнительно сканируют на кассе. Благодаря ему просрочку продать не выйдет.

— Желательно приобретать молоко в непрозрачной упаковке. В ней продукт защищен от солнечных лучей. Обращайте внимание на информацию о производителях и сроках годности. В идеале слова «состав» быть не должно, так как в молоке всего один компонент, — подчеркивает эксперт.

В домашних условиях проверить качество продукта можно с помощью лакмусовой бумажки. Опустите ее в молоко: если она посинела — то в продукте есть химия, а если покраснела — это говорит о наличии искусственных примесей для продления срока годности.

— Не стоит вестись на низкую стоимость. В среднем цена за литр качественного молока должна составлять 70 рублей, — отметил Милославский. — А вот при покупке йогуртов стоит обратить внимание на надпись «в составе присутствуют живые бактерии» — это будет говорить о качестве и натуральности товара, — отметил эксперт.

Что касается творога, сыра и других молочных продуктов, то в магазине они всегда должны храниться в холодильнике при небольших температурах в герметичной упаковке. Обращайте внимание и на внешний вид продукции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— Качество молока за последние годы в стране улучшилось. Причина — более жесткие требования к производителям и повышенный контроль со стороны государства. Кстати, внимательно следите за тем, какие ГОСТы указаны на упаковке — производители нередко вписывают неправильные цифры, чтобы запутать.

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