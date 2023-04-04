Встречаю в Сочи летние ночи: как провести отпуск на Черном море, не потратив лишних денег

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Летний отдых в Сочи в 2023 году подорожал на 30–40 процентов. Об этом сообщил Альянс турагентств России. «Вечерняя Москва» выяснила, как провести отпуск на Черном море, не потратив лишних денег.

Десятидневный отпуск для двоих в отеле «четыре звезды» с трехразовым питанием в летние месяцы обойдется в среднем в 220 тысяч рублей.

— Отдых в Сочи подорожал из-за высокого спроса, — рассказывает коммерческий директор крупного турагентства Виталий Томилов. — Потому что многие не хотят ехать в соседний Крым на поезде — это долго.

Эксперт добавил, что в Сочи, в отличие от Турции и Египта, можно самостоятельно отдохнуть по приемлемой цене, если не выбирать пакетные туры.

— Номер на двоих без питания в туристический сезон можно снять за три тысячи рублей в сутки. На 10 дней получается 30 тысяч рублей. Если нет денег на размещение в гостинице, рекомендую подобрать варианты в частном секторе. Питаться можно в недорогих кафе или что-то наскоро готовить самим, — добавил Томилов. — Поэтому уложиться в 70–80 тысяч рублей, не считая билетов, более чем реально.

По словам эксперта, не стоит удивляться стоимости путевок на российские курорты. Высокие цены на отдых обусловлены коротким туристическим сезоном в Сочи — всего четыре месяца. В отличие от Турции и Египта, где лето на побережье фактически круглый год.

— А ведь отель в Сочи и на других курортах владельцам нужно содержать круглый год, большую часть которого он стоит полупустым, — добавил Томилов. — Покупая летний тур, вы фактически платите и за содержание гостиницы в «низкий» сезон.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза Туриндустрии:

— Отдых в Сочи будет дороже в пик сезона — это майские праздники и июль-август. Так что, возможно, стоит брать туры на июнь или сентябрь — начало октября. Я бы также предложил рассмотреть новые направления, прежде всего Северный Кавказ. Есть интересные туры, например, в Дагестан.