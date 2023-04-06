Финансист Извольский разъяснил закон об изменении способа расчета платы за отопление

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В ближайшие полтора года в России не должно быть индексации тарифов на услуги ЖКХ. Оставить тарифы без изменений до июля 2024 года пообещал президент России Владимир Путин. И еще одна хорошая новость: Минстрой разработал законопроект об изменении способа расчета платы за отопление, это исключит резкие колебания в тарифах.

Как пояснил во вторник, 4 апреля, российский лидер, встречаясь с рабочими тульского завода, «мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть».

— Речь идет о повышении тарифов на ЖКХ, которое, как известно, происходит раз в полгода, — пояснил финансовый аналитик Артем Извольский. — До 1 июля 2024 года их повышать не станут. Но это не значит, что суммы в платежках останутся неизменными. Они будут зависеть от того, сколько вы потребили холодной и горячей воды, электричества и гигакалорий при отоплении.

Кстати, об отоплении. Минстрой предлагает новый способ расчета оплаты за горячие батареи. Сегодня этот вид услуги в столице рассчитывается равномерно на 12 месяцев — по потреблению энергии за предыдущий год. В результате нередко получается, что в теплую зиму жильцы оплачивают предыдущую — куда более холодную. Причем колебания оплаты достигают 25–50 процентов. После вступления в силу нового закона коммунальщики смогут выбирать более подходящие периоды для расчетов. У них появится возможность сглаживать изменения, что снизит социальную напряженность, следует из пояснительной записки к законопроекту.

— По моему глубокому убеждению, не следует ждать от нового способа расчета оплаты за отопление каких-либо кардинальных перемен: мы с вами будем платить за отопление столько, сколько коммунальщики насчитают, просто по другой схеме, — пояснил кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Речь, мне кажется, нужно вести о другом: об установке теплосчетчиков и терморегуляторов на сами батареи. Радиаторы должны быть горячими ровно настолько, насколько хочет жилец. И платить он должен столько, сколько он лично, в своей квартире, потребил. Мы же до сих пор платим за дом в целом. И контролировать при этом начисление платы за отопление не можем. А нужно сделать так, чтобы могли, — как в случае с водой и электричеством.