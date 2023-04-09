Как изменятся цены на молочную продукцию в апреле

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По данным аналитиков, в России с начала апреля резко снизился спрос на молочную продукцию. Эксперты считают, что это может стать поводом для снижения ее стоимости. «Вечеряя Москва» узнала подробности.

Многие компании вынуждают поставщиков снижать стоимость сырья. Его альтернативы нашлись на российском рынке. Сейчас наблюдается излишек составляющих для изготовления молочной продукции.

— Отрасль держится устойчивее всего благодаря государственным субсидиям. Однако у некоторых компаний возникли трудности — спрос на их продукцию упал, поэтому они вынуждены удешевлять стоимость производства, в том числе за счет расторжения долгосрочных договоров с поставщиками дорогого сырья, — рассказал торговый аналитик Александр Трибунов.

Таким образом производители решают собственные проблемы. Они снижают стоимость производства для себя. Но цена товара для покупателей в ближайшее время ниже не станет. Она может даже вырасти. Приблизительно это произойдет к маю. Изменения в ценах уже начали происходить из-за того, что производителей обязали вводить маркировку «Честный знак». Благодаря ей продажа просроченной молочной продукции становится невозможной — при сканировании на кассе высвечивается срок годности.

— Многие производители закладывали расходы на маркировку в стоимость своего продукта. Но изначально речь шла о том, чтобы возложить все расходы на компании, которые поставляют товар. С этой точки зрения производители несколько пострадали, — добавил Трибунов.

Сейчас сильнее всего подорожало молоко — средняя стоимость за литр составляет 75 рублей. Повышение цен коснулось и творога: 120 рублей — за 300 граммов. Небольшое повышение цены пока у сыра — примерно 80 рублей за 100 граммов. Йогурты, ряженка и другие виды молочной продукции пока держат свою мартовскую стоимость.

— Обязательная маркировка — не единственная причина повышения цен. Увеличились расходы на тару. Многие компании, которые поставляют пластиковые и бумажные упаковки, продают ее производителям по цене экспорта. Конечно, с этим сейчас борются, — заверил эксперт.

Трибунов уверен, что ближе к началу лета цены начнут немного «приходить в себя». В этом большую роль сыграет государственный контроль над ценами и производством.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В апреле в стране откроются магазины Zara под новым названием — Maag. Первой точкой станет ТЦ «Авиапарк». Постепенно начнут открываться и другие бренды компании Inditex.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артем Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока:

— Производство молока в стране продолжает расти. За три месяца этого года производство сельхозпредприятий выросло на восемь процентов. Это фантастическая цифра. Стабильность на рынке удается поддерживать благодаря сокращению импорта молочной продукции из Аргентины, Уругвая и Новой Зеландии.