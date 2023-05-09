Сезон рыбалки: какие товары пользуются наибольшей популярностью и как на них сэкономить

Москвич Иван Петров демонстрирует подлещика, пойман ного в Москвереке в парке «Коломенское» / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Спрос на товары для отдыха на природе среди россиян вырос на 49 процентов. Такие данные 3 мая привели аналитики одного из отечественных маркетплейсов. «Вечерняя Москва» узнала, какие товары сейчас пользуются наибольшей популярностью и как на них сэкономить.

По словам представителя одного из российских маркетплейсов Федора Иванова, сейчас благоприятный сезон для рыбалки, поэтому растет спрос на главные инструменты рыбака.

— Удочки в интернете стоят в среднем 2000 рублей — это дороже на 10 процентов, чем в прошлом году. Прикормки тоже выросли в цене — килограмм стоит в среднем 250 рублей, — пояснил эксперт.

Аналогичный бум наблюдается и на палатки — сейчас их средняя стоимость примерно 9000 рублей.

— Вы сэкономите, приобретая такие товары на ресейл-платформах. Многие отдают «наборы путешественников» за копейки, — добавил Иванов.

А вот популярность шашлычных принадлежностей снизилась. Переносной мангал стоит в районе 1000 рублей, шампуры — в среднем 1000 за комплект, а складные столы можно найти и за 700 рублей. Эксперт советует приобретать такие вещи в комплекте — стоимость каждого товара в наборе дешевле на 15–20 процентов.

ЦИФРА

5 тысяч рублей составляет средний чек походных товаров, включая базовую палатку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Щетинин, заслуженный спасатель России:

— Отправляясь в поход, всегда заранее прокладывайте свой маршрут и узнавайте о выбранной местности как можно больше. Если вы планируете путешествие по лесу даже небольшой группой, то лучше уведомить об этом МЧС. Позаботьтесь о снаряжении по максимуму.