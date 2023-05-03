Как изменились цены на шашлычный набор в 2023 году

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Популярные виды мяса, которые используются для приготовления шашлыка, за год упали в цене. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе торговой сети X5 Group.

По данным пресс-службы торговой сети, россияне предпочитают шашлык из свинины или курицы. Также спросом пользуются куриные крылья и свиные колбаски.

— Покупатели, готовясь к сезону шашлыков в Москве, в прошлые годы традиционно приобретали в торговых сетях X5 Group различные виды мяса, а также соусы, кетчупы, приправы, маринады для мяса и птицы. Например, некоторые покупатели предпочитали открывать сезон гриля такими позициями, как традиционный свиной шашлык, шашлык курицы в кефире, свиные колбаски для жарки, куриные крылья в маринаде, — отметили эксперты.

Наиболее популярные виды мяса, которые используются для приготовления шашлыка, — свинина и курица — за год подешевели. Так, стоимость килограмма бескостной свинины на начало апреля была на четыре процента меньше, чем год назад. Стоимость куриных окорочков уменьшилась на 8,3 процента.

До этого кандидат медицинских наук, заведующая отделением гастроэнтерологии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Татьяна Селиверстова рассказала, как правильно жарить шашлык. По ее словам, нужно использовать обыкновенные дрова: они менее вредны, чем угли, которые продают в магазинах. Кроме того, врач добавила, что шашлык должен пропекаться, а не жариться, поэтому его нужно постоянно переворачивать.