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Приметы и советы

Гастроэнтеролог Селиверстова рассказала, как правильно жарить шашлык

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Гастроэнтеролог Селиверстова рассказала, как правильно жарить шашлык
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

О том, как правильно жарить шашлык, рассказала кандидат медицинских наук, заведующая отделением гастроэнтерологии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Татьяна Селиверстова.

Врач отметила, что часто во время приготовления шашлыка с мяса на угли капает жир. При этом образуются испарения, обладающие канцерогенным воздействием. Поэтому дым над мангалом нужно разгонять.

Селиверстова посоветовала использовать обыкновенные дрова, они менее вредны, чем угли, которые продают в магазинах.

Она предупредила, что ни в коем случае не следует сразу класть мясо на огонь, иначе оно тут же подгорит, а в черной поджаристой корочке появятся канцерогенные вещества. Прежде чем выкладывать шампуры с мясом, нужно дождаться, чтобы дрова прогорели.

Врач добавила, что шашлык должен пропекаться, а не жариться, поэтому его нужно постоянно переворачивать, передает РИАМО.

В свою очередь врач-терапевт Константин Спахов рассказал, как сделать шашлык менее вредным. Медицинский специалист утверждает, что потребление шашлыка, как и любых других мясных блюд, нужно сопровождать потреблением овощей и зелени, передает Nation news.

Чрезмерное употребление шашлыка может оказать негативное влияние на внутренние органы человека. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.

В преддверии майских праздников «шашлычный набор» подорожал на восемь процентов по сравнению с прошлым годом. «Вечерняя Москва» узнала, как сэкономить на шашлыках.

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