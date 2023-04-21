Гастроэнтеролог Неронов рассказал о последствиях чрезмерного употребления шашлыка

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Чрезмерное употребление шашлыка может оказать негативное влияние на внутренние органы человека. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.

Он отметил, что при употреблении приготовленного на огне мяса повышенную нагрузку испытывают поджелудочная железа и печень. Также может произойти обострение колита, дивертикулита или геморроя.

Если человек ощущает, что переел шашлыка, необходимо снять тяжесть в животе. Для этого нужно использовать ферменты. Необходимыми лекарствами лучше запастить заранее.

По словам специалиста, если человек испытывает трудности с пищеварением, то перед застольем он может принять необходимые лекарственные препараты, передает РИАМО.

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