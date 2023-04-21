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Приметы и советы

Гастроэнтеролог Неронов рассказал о последствиях чрезмерного употребления шашлыка

Ирина Игнатенко

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Еда
Общество
Гастроэнтеролог Неронов рассказал о последствиях чрезмерного употребления шашлыка
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Чрезмерное употребление шашлыка может оказать негативное влияние на внутренние органы человека. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.

Он отметил, что при употреблении приготовленного на огне мяса повышенную нагрузку испытывают поджелудочная железа и печень. Также может произойти обострение колита, дивертикулита или геморроя.

Если человек ощущает, что переел шашлыка, необходимо снять тяжесть в животе. Для этого нужно использовать ферменты. Необходимыми лекарствами лучше запастить заранее.

По словам специалиста, если человек испытывает трудности с пищеварением, то перед застольем он может принять необходимые лекарственные препараты, передает РИАМО.

«Шашлычный набор» в России подорожал на 8 процентов в текущем году. В частности, речь идет о таких товарах, как мясо, угли, мангал, средство для розжига, передает Nation news.

Завтрак — важный прием пищи, который запускает метаболические процессы в организме и задает ритм на весь день, но не вся еда натощак несет пользу для человека. О том, какие продукты лучше не есть на голодный желудок и с чего лучше начать день, «Вечерней Москве» рассказала врач-нутрициолог, терапевт Надежда Чернышова.

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