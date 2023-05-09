Скидки дачникам в награду: как сэкономить на садовом инвентаре и саженцах

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По подсчетам аналитических центров крупных маркетплейсов, «набор майского дачника» обойдется россиянам почти в 2000 рублей. «Вечерняя Москва» разобралась, что входит в него и как можно сэкономить на садовом инвентаре и саженцах.

В целом спрос на огородные товары вырос на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В стандартный набор дачника входят семена, рассада, лопаты, грабли.

— Резкому увеличению спроса поспособствовала ранняя весна, — отметил торговый аналитик Александр Чеснаков.

В связи с этим цены на самые популярные виды семян (огурцы, зелень и томаты) выросла на 4–5 процентов. Минимальная стоимость составляет 27 рублей против 25 месяцем раннее.

— Выгоднее всего приобретать семена в наборах, а не по отдельности. Например, по десять пакетиков, так можно запастись сразу наперед, а также сэкономить до двух рублей за каждую упаковку, — рассказала садовод Ольга Шваб.

Кстати, гораздо дешевле обойдутся семена, чем рассада. Однако огородникам стоит учесть, что большинство семян для овощей или фруктов будут расти несколько медленнее, чем рассада. В любом случае приобретать все это лучше на оптовых рынках, а не в гипермаркетах или интернет-магазинах.

— На рынке всегда можно договориться о скидке, да и ассортимент там, как правило, гораздо интереснее. В интернете еще можно урвать часть товара по старым позициям, а вот в офлайн-магазинах наценка практически в несколько раз, — добавила Шваб.

Что касается лопат, грабель, перчаток и садовых ножниц, то их в целях экономии лучше брать тоже на рынках либо в крайнем случае посмотреть на крупных сайтах объявлений — многие отдают там новый инвентарь почти за бесценок.

— Кстати, по отдельности садовый инвентарь обойдется в два раза дороже. Самая низкая стоимость за прибор начинается от 250 рублей, поэтому, приобретая все по отдельности, можно потратить около 1500 рублей, в то время как наборы стоят 1200–1300 рублей. В стандартные входит лопатка, тяпка, инструмент для удаления сорняков, два совка, — отметила Ольга Шваб.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Воронова, эксперт Союза садоводов России:

— В начале мая лучше сажать холодостойкие растения — это морковь, горох, редиска, зелень. В теплице уже можно высадить баклажаны, огурцы, томаты, перцы. А к концу майских праздников обычно переходят на высадку картофеля и лука, когда «черемуховые холода» полностью пройдут.

ЦИФРА

1,2 тысячи рублей обошелся «набор майского дачника» россиянам в прошлом году.