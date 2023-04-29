Что важно успеть сделать на дачном участке в первую декаду мая

Фото: Unsplash

Дачный сезон начался. Да, дел много, но как же мы их любим! Всего не успеть, но справиться с неотложными заботами на участке в майские праздники придется. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

Рассказать о том, что не просто можно, а нужно и даже необходимо успеть сделать на участках в первую майскую декаду, мы попросили Олега Киреева, заместителя председателя Союза садоводов по Москве и МО.

Свое и «общее»

Начну с… поздравлений! Прекрасно понимаю, как не терпится горожанам выехать на свои любимые дачные участки, навести там порядок, полюбоваться первоцветами и нарциссами-тюльпанами. Но все-таки май в каком-то смысле основообразующий в дачной нашей истории месяц. Поэтому работ нам предстоит много, и главное — не переусердствовать, не сорвать спину и не наработаться, как говорится, до дурноты. А чтобы было так, я расскажу о самых важных майских заботах, тех делах, которые просто нельзя не сделать.

Для начала обозначим, что без «коллективизма» обойтись не получится: в садовых товариществах проводятся как коллективные, так и индивидуальные работы. К коллективным относятся работы по уходу за дорогами, общественными местами и мусорными баками (для складирования ТБО).

После зимы необходимо обязательно проверить функциональность данных объектов, и если вас призовут на помощь — уж не сопротивляйтесь, дело это нужное и важное. Мудрый хозяин обязан проверить и состояние трансформатора. Как правило, с ними за зиму ничего не происходит, но тем не менее бдительность тут лишней не будет: если он сгорит, поселок надолго останется без света, а стоит трансформатор по нынешним временам ого-го сколько.

Если у вас на участках проведен центральный водопровод, следует проверить его работоспособность, включая насосы и водонапорные башни. Если водоснабжение идет через скважину, нужно проверить и ее работу, запустить и посмотреть, как она функционирует, и только после этого запускают воду по всем участкам. После зимы не исключены протечки, будьте готовы к тому, что первый пуск воды может грозить неприятностями.

Именно поэтому рачительные хозяева и грамотные председатели СНТ раньше «птичьим» или «сарафанным» радио, а ныне — через общетоварищевский чат обязательно предупреждают жильцов о пробном пуске. В результате прорыва может затопить и участок, что не так критично, и подвал дома, что куда страшнее, так что просто будьте внимательны друг к другу.

Но всех, конечно, больше интересуют индивидуальные работы на участках. Они-то как раз и объемны: надо убрать надел, собрать траву, листву, проверить состояние забора и теплицы.

Все в сад!

На участке нужно для начала как можно чище собрать всю сухую траву. Если планируется посадка картофеля или других культур, можно начинать обрабатывать землю, используя культиватор или другой инструмент для вскапывания. После этого следует подготовить грядки.

Наверняка по краям участка уже побежала сныть. Если вы ее терпеть не можете можно посыпать ее и мох, которого наверняка много на северной стороне участка, золой — и знаменитый сорняк, и мох — экспроприатор земель — не любят ее. «Причесанную» территорию под кустами и прочими посадками можно замульчировать, например щепой. А бегонии любят хвойный опад, да и выглядит такая мульча симпатично.

Отправляясь в теплицу, наберитесь терпения: тут наверняка работы выше головы! Ее нужно поверить на наличие повреждений после зимних снегопадов, а тепличные грядки взрыхлить, удаляя все старые растения и их корешки, которые там остались. Стекла теплицы самое время помыть или протереть, а само строение — обработать от грибков и плесени специальными средствами. Некоторые, кстати, любят использовать для этого серные шашки.

Пахнут они, конечно, не очень, но «работают», проверено. После того как вы все сделали, теплицу закрывают — пусть в ней к моменту посадки будет свой микроклимат.

Также проводятся работы по уходу за деревьями. Сломанные ветви нужно удалить, причем рекомендуется подпиливать деревья весной, до начала цветения, то есть сейчас вы буквально впрыгиваете в вагон уходящего поезда — не опоздать бы! Места спилов нужно обработать садовым варом — обязательно! Также нужно выполнить обрезку кустов, если часть ветвей на них за зиму вымерзла, и так далее. Если вара нет, в крайнем случае надо замазать срезы краской. Это хуже, чем вар, но лучше, чем ничего. Ну а еще — обязательно проверьте «состояние здоровья» своих помощников — культиватора, моноблока, газонокосилок, пил.

Стоит заранее протестировать их работоспособность, заменить масло в бензиновых моделях и запустить электрические.

Фото: Unsplash

Чтобы было уютно

Хорошо, если вы приехали за город, и все у вас работает, свет горит, сырости особой нет… Тем не менее совершенно необходимо выполнить проверку состояния электропроводки в доме, причем сделать это очень внимательно. Автоматы, провода, включатели и выключатели — все это нужно проинспектировать. Дело в том, что за зиму на даче могли погулять грызуны, а они очень любят полакомиться оплеткой проводов.

Если дом стоял всю зиму и не отапливался, его необходимо высушить. Влага в доме может скапливаться независимо от того, деревянный он или каменный. Для этого следует прогреть помещение внутри, то есть протопить его, а также хорошенько проветрить — открыв все окна и двери днем, когда тепло. Такая «просушка» нужна для того, чтобы избежать возможного появления конденсата, грибка и потемнения материалов. Также необходимо проветрить и просушить белье, ковры, матрасы.

Это не пустые хлопоты, поверьте! Если же вы заметили на кухне или в кладовке экскременты мышей, нужно убрать их (в перчатках и обязательно надев респиратор), поверхности продезинфицировать, а посуду — перемыть. Насчет респиратора — не шутка: массу болезней, которые переносят грызуны, можно подцепить, вдыхая испарения остатков их жизнедеятельности — пусть даже вы не ощущаете никакого запаха.

Без сожаления расставайтесь и с крупами, если их попробовали мышки, употреблять такие запасы попросту опасно.

Воду из колодца нужно слить — она могла застояться и будет иметь болотистый запах. Проверьте, нет ли течей в центральном водопроводе, если в доме есть отопление, проведите все необходимые запуски.

Райский уголок

Кажется, все, о чем мы говорим, это довольно очевидные вещи. Но как же трудно распределить все хлопоты во времени и успеть все! Заниматься рассадой уже поздно. Ну разве что самые упорные могут посеять какие-нибудь цветы-однолетки, просто, чтобы сдвинуть по времени момент их цветения. Но лучше займитесь землей.

Кстати, если у вас участок в шесть соток, хлопот на нем будет меньше, чем у владельцев больших участков, но тоже достаточно. Что касается участков крупных, то там, конечно, рациональнее не взваливать все на свои плечи, а вызвать СК — сервисную компанию. Она помогает собственникам земли привести участки в порядок, и это для людей выгодно в финансов ом смысле. Тренд последнего времени — собственники поселков объединяются с целью снижения расходов на работы: подают заявку, после чего бригада специалистов выезжает и выполняет работы. Это могут быть и расчистка территории от растительности и кустарников, и вспашка наделов, и посадка различных культур. Вариант совместного вызова помощников (тех же обрезчиков, например) могут рассмотреть и владельцы менее крупных участков. Как говорится, будет и дешево, и сердито.

Ну и последнее, от души: да, подготовка участка к сезону очень важна, но не забывайте, что сейчас начинается шашлычный сезон. Не менее важно провести время с близкими и насладиться отдыхом на природе.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

— Сколько друзей у меня было, сколько родственников… В гости друг к другу ходили, общались. Все, никого нет, всех забрала она, проклятая.

— Водка?! — Дача.

Любимая песня огородников: «Я разогнулся посмотреть, не разогнулась ли она, чтоб посмотреть, не разогнулся ли я».

— Не выбрасывай, на дачу отвезем.

— Перед дачей еще есть чистилище в виде балкона.

— Не все знают, что кроты верят в Великого Дачника. Ведь именно он посылает им весной картофель с небес.

7 САМЫХ ВАЖНЫХ ДЕЛ НА УЧАСТКЕ