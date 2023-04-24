«Штраф — до 20 тысяч рублей»: россиянам напомнили о новых правилах жарки шашлыка на даче

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россияне имеют право жарить шашлык на дачных участках исключительно при соблюдении ряда норм и правил. Так, необходимо учитывать силу ветра и расстояние до ближайших строений. В случае серьезных нарушений человека могут оштрафовать или даже отправить за решетку. Об этом «Вечерней Москве» рассказала адвокат Елена Пономарева.

По ее словам, в этом году в законодательстве появились изменения, устанавливающие новые правила жарки шашлыков:

— С 1 марта 2023 года изменился порядок жарки шашлыков на мангале на даче. На сегодняшний день от мангала до постройки должно быть не менее пяти метров. На участке не должно быть хвойных ветвей, торфяной почвы и так далее.

Собеседница «ВМ» также напомнила, что шашлык нельзя жарить, если в регионе объявлены особый противопожарный режим или штормовое предупреждение.

Кроме того, в этом году введены определенные нормы: например, если скорость ветра выше 10 метров в секунду, жарить шашлык нельзя. Запрет также действует, если мангал без ограждения, а скорость ветра превышает пять метров в секунду.

За жарку шашлыка с нарушениями человека могут привлечь к ответственности.

— Размер штрафа за подобные правонарушения, согласно статье 20.4 КоАП РФ, составляет до 20 тысяч рублей. Все зависит от тяжести самого противоправного поступка и наступивших последствий, — пояснила Пономарева.

Так, по словам адвоката, если в результате нарушения произошел пожар и был причинен имущественный вред соседям или государству, против нарушителя может быть заявлен гражданский иск в целях компенсации причиненного ущерба. При этом суд имеет право взыскать компенсацию за причиненный ущерб и иные расходы, связанные с рассмотрением дела (например, расходы на назначение и проведение судебных экспертиз).

В некоторых случаях виновного могут даже отправить за решетку.

— Все зависит от личности человека, которого признали виновным. Если он ранее судим, то в случае причинения тяжкого вреда здоровью ему могут назначить наказание в виде лишения свободы до трех лет. В случае если случившееся повлекло чью-то смерть, срок лишения свободы может быть увеличен до пяти лет, — заключила Пономарева.

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