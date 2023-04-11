Госдума приняла закон об электронных повестках. Что важно знать

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Госдума приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. По новым нормам повестки будут рассылать через госуслуги. При этом граждане сами должны приходить в военкоматы после объявления призыва. Неявившемся закроют выезд из страны.

Подробнее о принятом законе, а также ответы на связанные с ним вопросы — в материале «Вечерней Москвы».

Важные нововведения

11 апреля Госдума приняла целый ряд поправок в закон «О воинской обязанности и воинской службе». Они предполагают несколько важных нововведений:

повестки смогут вручать в электронном виде, а не только лично в руки и под роспись; при этом юридическая сила цифровых и бумажных повесток одинакова;

появятся два новых реестра: первый — закрытая база данных о всех военнообязанных в стране, в нее будут вносить сведения начиная с 17 лет; второй — общедоступный электронный реестр повесток, в него можно войти через госуслуги или получить выписку в МФЦ;

против уклонистов задействуют «пакет» ограничительных мер, среди них — запрет на выезд из страны и лишение водительских прав (подробнее об этом ниже).

Изменения коснутся всех военнообязанных, а не только граждан, которые подлежат призыву на срочную службу.

Зачем нужны изменения

Главная цель поправок — модернизировать давно устаревшую систему воинского учета и перевести ее в цифровой формат.

— Новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможности ошибок, — заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Как будут рассылаться повестки

Повестки будут вручать разными способами — в бумажном и электронном виде. При этом оба формата повесток имеют одинаковую юридическую силу.

Бумажная повестка по-прежнему может быть вручена сотрудником военкомата или работодателем. Но также появится и новый способ — заказное письмо. При отказе от его получения повестка считается врученной.

Цифровые повестки будут дублировать бумажные. Механизм их рассылки должен быть утвержден постановлением правительства. Однако уже известно, что электронные повестки будут появляться в личном кабинете на госуслугах и в специально созданном открытом реестре.

Важно:

Цифровая повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете или через семь дней после ее появления в реестре повесток. В таком раскладе удалять аккаунт на госуслугах, чтобы избежать призыва, бессмысленно.

Что грозит уклонистам

Новый закон возлагает на призывника обязанность явиться в военкомат и без повестки. То есть если гражданин подлежит призыву на службу, то он обязан явиться в пункт сбора в течение 14 дней с момента начала призыва.

При этом получившие повестки не смогут выехать из России до явки в военкомат.

Если же призывник не придет через 20 дней после получения повестки, то против него начнут действовать следующие меры (соответствующее уведомление появится в госуслугах):

запрет на выезд из страны;

запрет на сделки с недвижимостью;

запрет на получение кредита;

запрет на регистрацию ИП и получения статуса самозанятого;

лишение водительских прав.

Кроме того, региональные власти могут накладывать на «уклонистов» дополнительные ограничения. Например, ограничивать льготы и выплаты.

Важно:

Ограничения снимут в течение суток после явки в военкомат, а также их можно оспорить в течение пяти дней.

Когда начнет действовать новый закон

Закон прошел три чтения в Госдуме. Ему еще предстоит получить одобрение Совета Федерации и президента.

Как сообщил Картаполов, на весенний призыв закон об электронных повестках распространяться он не будет.