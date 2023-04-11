Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Картаполов: Электронные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу с обычными

Полина Пашкина
Общество
Картаполов: Электронные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу с обычными
Фото: Пресс-служба Госдумы

Электронные повестки от военкоматов будут дублировать бумажные. Оба оповещения будут иметь одинаковую юридическую силу. Об этом сообщил глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

Соответствующие поправки уже одобрили ко второму чтению законопроекта.

— Традиционные способы оповещения мы предлагаем сохранить. Также рассматривается возможность дублировать повестки в электронном формате. Военнообязанный сможет получить их в многофункциональных центрах, через портал госуслуг или в личном кабинете, — приводит слова Картаполова ТАСС.

Глава комитета Госдумы отметил, что это поможет проводить необходимые процедуры, в том числе постановку на учет и снятие с него, без необходимости присутствия человека. При этом прохождение медицинской комиссии будет происходить в порядке личной явки после получения повестки.

Во вторник, 11 апреля, на пленарном заседании Госдумы запланировано рассмотрение поправок о едином реестре военнообязанных. Самое важное о планируемых нововведениях в воинском учете — в материале «Вечерней Москвы».

Госдума Законы Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Александр Лосото
Александр Лосото

Вам привет от Чебутыкина: пожилые врачи нуждаются в поддержке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время покупать елей

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Все мнения
О проекте