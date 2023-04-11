Картаполов: Электронные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу с обычными

Фото: Пресс-служба Госдумы

Электронные повестки от военкоматов будут дублировать бумажные. Оба оповещения будут иметь одинаковую юридическую силу. Об этом сообщил глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

Соответствующие поправки уже одобрили ко второму чтению законопроекта.

— Традиционные способы оповещения мы предлагаем сохранить. Также рассматривается возможность дублировать повестки в электронном формате. Военнообязанный сможет получить их в многофункциональных центрах, через портал госуслуг или в личном кабинете, — приводит слова Картаполова ТАСС.

Глава комитета Госдумы отметил, что это поможет проводить необходимые процедуры, в том числе постановку на учет и снятие с него, без необходимости присутствия человека. При этом прохождение медицинской комиссии будет происходить в порядке личной явки после получения повестки.

Во вторник, 11 апреля, на пленарном заседании Госдумы запланировано рассмотрение поправок о едином реестре военнообязанных. Самое важное о планируемых нововведениях в воинском учете — в материале «Вечерней Москвы».