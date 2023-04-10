Единый реестр и борьба с уклонистами: главное о совершенствовании воинского учета

Фото: Минобороны РФ

Госдума во вторник, 11 апреля, на пленарном заседании рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных. «Вечерняя Москва» собрала самое важное о планируемых нововведениях в воинском учете.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что создание единого реестра сведет к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом. Вся система станет максимально прозрачной, а сведения в ней — актуальными.

Электронные оповещения от военкоматов будут дублировать традиционные повестки. Оповещения будут иметь ту же юридическую силу, что и повестки.

Для уклонистов от призыва будут введены обеспечительные меры, вплоть до запрета на выезд и лишения возможности управления транспортом, заключения сделок с недвижимостью, обращения за кредитами и так далее. Однако такие последствия будут только для злостных уклонистов, которые несколько раз проигнорировали повестки.

Кроме того, в нововведениях планируется закрепить обязательный досудебный порядок обжалования действий военных комиссариатов — решения будут принимать в течение пяти дней.