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Госдума 11 апреля рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных

Евгений Белоусов
Политика
Госдума 11 апреля рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных
Фото: Пресс-служба Госдумы

Поправки о создании единого реестра военнообязанных будут рассмотрены в Госдуме 11 апреля. Об этом сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

— Соответствующие изменения будут завтра рассмотрены на пленарном заседании. Этим изменениями Россия оперативно исправляет те недостатки в воинском учете, которые Россия выявила в 2022 году, — заявил он.

По словам Картаполова, нововведения должны будут свести к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом. Сам реестр будет создан базе государственно информационного ресурса, передает ТАСС.

Недавно Картаполов сообщил, что проходящие срочную службу в армии россияне смогут по своему желанию принимать участие в миротворческих миссиях государства. Однако он подчеркнул, что речь идет исключительно о безопасных должностях, где не будет риска для жизни срочников.

Генеральный штаб Вооруженных сил России не планирует проводить вторую волну мобилизации, сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

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