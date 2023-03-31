В Генштабе заявили об отсутствии планов по проведению второй волны мобилизации

Фото: Минобороны РФ

Генеральный штаб Вооруженных сил России не планирует проводить вторую волну мобилизации. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

— Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач, — отметил он.

Цимлянский добавил, что Минобороны расширило сеть пунктов отбора контрактников, так как граждане стали чаще добровольно поступать на военную службу. Также увеличено число инструкторов для работы с кандидатами, передает ТАСС.

Министерство обороны также заявило, что дополнительные мероприятия в рамках частичной мобилизации в настоящее время не проводятся и не планируются.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал «Вечерней Москве», что своим февральским заявлением о риске мобилизации в России посольство США в Москве хочет посеять страх и панику среди россиян.