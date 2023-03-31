Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Генштабе заявили об отсутствии планов по проведению второй волны мобилизации

Лейла Алиева
Общество
В Генштабе заявили об отсутствии планов по проведению второй волны мобилизации
Фото: Минобороны РФ

Генеральный штаб Вооруженных сил России не планирует проводить вторую волну мобилизации. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

— Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач, — отметил он.

Цимлянский добавил, что Минобороны расширило сеть пунктов отбора контрактников, так как граждане стали чаще добровольно поступать на военную службу. Также увеличено число инструкторов для работы с кандидатами, передает ТАСС.

Министерство обороны также заявило, что дополнительные мероприятия в рамках частичной мобилизации в настоящее время не проводятся и не планируются.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал «Вечерней Москве», что своим февральским заявлением о риске мобилизации в России посольство США в Москве хочет посеять страх и панику среди россиян.

Мобилизация Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Очень страшно, но уже не жалко: о чем детектив «Страх над Невой»

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Их бедам оправдания нет: шокирующие факты детской агрессии вновь взрывают новостные ленты

Все мнения
О проекте