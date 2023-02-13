В Госдуме прокомментировали информацию о второй волне мобилизации в России

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Своим заявлением о риске мобилизации в России посольство США в Москве хочет посеять страх и панику среди россиян. Об этом «Вечерней Москве» заявил зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

По его словам, информация о подготовке в России новой волны мобилизации «не соответствует действительности и истинному положению дел», а также является «провокационной».

— Цель американского посольства — это, безусловно, породить некоторый страх (в российском обществе — прим. «ВМ») и какое-то негативное настроение к возможной мобилизации. Вопрос о повторной мобилизации в Комитете по обороне не обсуждается, — подчеркнул Швыткин.

Накануне посольство США вновь порекомендовало американцам не ездить в Россию. Одна из причин — якобы готовящаяся в стране мобилизация, которая может затронуть людей с двойным гражданством, в том числе американо-российским.

После начала СВО американское посольство в Москве не раз призывало своих граждан покинуть Россию. Ранее такое обращение было опубликовано в конце сентября прошлого года после начала частичной мобилизации.

Мобилизационные мероприятия начались в России 21 сентября 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, частичная мобилизация была необходима для защиты суверенитета страны. 28 октября призыв граждан по частичной мобилизации был завершен.

В декабре прошлого года Путин заявил, что «разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла», так как необходимости в повторной мобилизации нет.