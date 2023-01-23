Весенний призыв — 2023: кто и как может получить отсрочку от армии

Фото: Минобороны РФ

Весной 2023 года в России начнется ежегодный призыв на срочную военную службу. Он продлится 3,5 месяца — с 1 апреля по 15 июня. Однако призывникам, рассчитывающим на отсрочку следует подготовиться заранее. В каких случаях положена отсрочка от службы и чем она отличается от освобождения — в материале «Вечерней Москвы».

Чем отсрочка отличается от освобождения

Многие путают отсрочку и освобождение от армии. Между тем речь идет о совершенно разных понятиях.

Так, освобождение от воинской службы бессрочно. Иными словами, оно дается один раз и на всю жизнь. Категории призывников, которые освобождаются от службы в армии, прописаны в статье 23 ФЗ N-53 «О воинской обязанности и военной службе».

С отсрочкой дело обстоит иначе. По сути, отсрочка от армии — это временное освобождение. Она предоставляется на определенный срок. После его истечения гражданин призывного возраста вновь получает повестку.

Кому положена отсрочка

Основания для отсрочки от армии также указаны в ФЗ N-53 (статьи 22, 24 и 28), а также в пункте 17 постановлении правительства N-663 от 11.11.2006.

Важно понимать: отсрочка от службы может появляться несколько раз и по разным причинам. Но в каждом случае ее срок ограничен.

Все основания на отсрочку можно разделить на четыре группы:

по состоянию здоровья;

в связи с учебой;

по семейным обстоятельствам;

особые случаи (альтернативная служба, место работы, переселение и специальные президентские указы).

Отсрочка по состоянию здоровья

Предоставляется на срок от шести месяцев до одного года призывникам, чье состояние здоровья соответствует категории годности «Г» (временно не годен).

Данная категория присваивается по результатам медкомиссии. Перечень заболеваний, которые дают временное освобождение от службы, приведен в расписании болезней.

Отсрочка по учебе

Самый распространенный вид отсрочки. Предоставляется на срок обучения в:

школе;

вузе;

колледже или техникуме;

аспирантуре.

При этом важно, чтобы учебное заведение имело госаккредитацию, а его программа обучения соответствовала образовательному стандарту.

Отсрочка по семейным обстоятельствам

В этой группе довольно много оснований для отсрочки. Вот самые популярные из них:

— наличие двух и более несовершеннолетних детей;

— наличие ребенка и беременной жены (срок беременности не менее 26 недель);

— опекунство над несовершеннолетними, у которых нет матери;

— уход за близкими родственниками.

Особые случаи

Также отсрочку от службы могут получить сотрудники госорганов и силовых структур. Некоторые категории граждан освобождаются от армии по президентскому указу. Например, в марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли, согласно которому от воинской обязанности освобождаются айтишники.

Как получить отсрочку

Независимо от причины отсрочки потребуется предоставить соответствующие документы в военкомат.

— Прежде всего необходимо выяснить, есть ли у вас основания на отсрочку или освобождение от срочной службы. Далее важно заранее собрать все документы, — подчеркивает в беседе с «ВМ» адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.

Набор необходимых документов разнится. Так, для подтверждения заболевания потребуется выписка из истории болезни; доказать наличие иждивенцев поможет свидетельство об их рождении; подтвердить обучение в вузе — справка с места учебы.

— Главное, собрать все необходимые документы заранее, чтобы сразу предоставить их в военкомат, — советует собеседник «ВМ». — Сама отсрочка предоставляется сразу же после обращения призывника в военкомат.