Какие пункты указа о частичной мобилизации продолжают действовать

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Некоторые пункты президентского указа о частичной мобилизации продолжают действовать, хотя на данный момент призыв граждан по нему действительно закончен. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов, комментируя слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Напомним, 23 января Песков заявил, что указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать, так как он предусматривает и другие необходимые мероприятия.

По словам Краснова, ряд пунктов указа действительно все еще действуют. Среди прочего речь идет о пунктах документа, связанных с обеспечением призывников, о котором говорится в 3 пункте, а также о распоряжениях в отношении кабмина — пункт 6.

— Отдельные пункты указа о частичной мобилизации по-прежнему действуют, — утверждает Краснов. — Например, в шестом пункте прописана норма денежного содержания призванных по частичной мобилизации. Разумеется, ее никто не отменял.

При этом Краснов напомнил, что количество призывников и срок частичной мобилизации определяются Минобороны (пункт 8 указа). В ведомстве 31 октября прошлого года заявили, что мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, в России прекращены.

Кроме того, собеседник «ВМ» отметил, что обучение и боевое слаживание призванных на службу еще продолжается. В этом также заключается продолжение действия указа о частичной мобилизации.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. В конце октября Минобороны заявило о прекращении призыва. После этого в Кремле сообщили, что указ президента о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен.

В последний месяц украинская пропаганда регулярно сообщает о «повторной мобилизации» в России. Так, министр обороны Украины Алексей Резников утверждал, что в начале января в России якобы закроют границы, объявят военное положение и мобилизацию.

Недавно депутат комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев высказал мнение, что на сегодняшний день в России нет никаких предпосылок к проведению второй волны мобилизации. По его словам, проводить повторные мероприятия в ближайшие полгода будет просто неэффективно.