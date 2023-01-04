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В Госдуме заявили об отсутствии предпосылок к новой волне мобилизации

Евгений Белоусов
Общество
В Госдуме заявили об отсутствии предпосылок к новой волне мобилизации
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

На сегодняшний день в России нет никаких предпосылок к проведению второй волны мобилизации. Такое мнение в среду, 4 января, высказал депутат комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев.

— Для этого нет никаких предпосылок и условий. Даже те, кого мобилизовали ранее, еще до конца не введены в сражение. Ну и наша промышленность должна выйти на те рубежи, когда она будет в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации, — заявил он.

По мнению Гурулева, проводить новую волну мобилизации в ближайшие полгода будет просто неэффективно, передает издание «Чита.Ру».

21 декабря прошла итоговая коллегия Минобороны России. В рамках встречи министр бороны РФ Сергей Шойгу объяснил трудности, которые возникли при проведении частичной мобилизации. По его словам, подобные мероприятия не проходили в России со времен Великой Отечественной войны, что повлекло ряд проблем и ошибок.

В конце декабря Шойгу сообщил о завершении в России частичной мобилизации. По словам главы Минобороны РФ, мобилизация касается каждого в стране, и армии на данный момент как никогда необходима поддержка.

Президент России Владимир Путин также сообщил, что в сложившейся ситуации разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла.

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