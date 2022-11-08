Выплаты мобилизованным: размер, сроки и порядок начисления

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Минобороны разъяснило порядок выплат денежного довольствия мобилизованным гражданам. О сроках, величине и способе их получения — в материале «Вечерней Москвы».

Состав и величина выплат

Денежное довольствие мобилизованных состоит из трех частей:

ежемесячная социальная выплата — 158 тысяч рублей (одинакова для всех военнослужащих);

выплата по окладу (зависит от воинского звания и должности, а также выслуги лет и персональных заслуг);

надбавки — региональные, а также за дополнительные достижения и особые условия службы.

Основу довольствия составит фиксированная соцвыплата. Оклад военнослужащего зависит от ряда факторов, его минимальный размер — 37 тысяч рублей (зарплата рядового в должности мотострелка). Таким образом, минимальная сумма выплат для мобилизованных — 195 тысяч рублей.

Разъяснение военного ведомства соответствует заявлению президента России Владимира Путина, которое он сделал еще 19 октября:

— Мною подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат (мобилизованным гражданам — прим. «ВМ»). Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц.

Ежемесячные надбавки в большинстве случаев носят региональный характер. Так, в Москве мобилизованные дополнительно получают 50 тысяч рублей.

Также важно учитывать, что соцвыплата не облагается налогом, в то время как оклад военнослужащего подпадает под 13-процентный подоходный налог. Размер оклада по конкретной должности можно посмотреть здесь.

Как получить выплаты

Все деньги приходят на банковский счет мобилизованного, который он указал при явке в военкомат. При этом к счету должна быть привязана карта платежной системы «Мир». Если такой карты нет, ее оформляют после прибытия военнослужащего в воинскую часть.

Выплаты начисляются на счет мобилизованного автоматически, то есть дополнительных обращений для их получения не требуется. Расчетный период начинается с момента издания приказа о зачислении в воинскую часть. Обычно это происходит в течение двух дней после прибытия призывника в часть.

Также важно знать, что довольствие военнослужащего могут получить его родственники. Для этого призванному на службу нужно оформить на близких доверенность либо выпустить для них дополнительную банковскую карту.

Сроки начисления

Выплата за предыдущий месяц военной службы придет на карту с 10 по 20 число следующего месяца. Так, ноябрьское довольствие выплатят не позже 20 декабря.

В октябре средства начнут выплачивать досрочно — с 8 ноября. Как отметили в Минобороны, сумма начислений зависит от количества дней службы. Полную минимальную выплату за октябрь получат мобилизованные, прослужившие с 1 по 31 октября.

Регионы выплачивают надбавки после получения данных от воинской части, в которую прибыл мобилизованный. В Москве обеспечение мобилизованных и их семей проходит в ускоренном режиме.

Единовременная выплата

Всем военнослужащим, которые заключили контракт с Минобороны после начала СВО, также положена единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. Соответствующий президентский указ был подписан 2 ноября.

В военном ведомстве отметили, что разовая выплата выплачивается «после заключения контракта о прохождении военной службы».

31 октября в Минобороны сообщили, что частичная мобилизация в стране завершена. С этого дня остановлен призыв граждан, а также подготовка и выдача повесток в военкоматы.