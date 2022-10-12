Собянин рассказал о переводе ежемесячной выплаты мобилизованных их семьям в ускоренном режиме

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Дополнительные выплаты мобилизованным в столице можно получить в ускоренном режиме. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 12 октября.

После объявления частичной мобилизации в городе было принято решение о выплатах мобилизованным в размере 50 тысяч рублей в месяц.

— Для проведения платежей правительству Москвы необходима информация, содержащая личные данные мобилизованных и номера их банковских счетов. Сейчас мы отрабатываем с Минобороны России регламент передачи данных, — отметил он.

По словам мэра, данный процесс займет какое-то время, а многим семьям выплаты нужны уже сейчас, поэтому родственники могут подать заявление в городской Центр поддержки семей мобилизованных и получить эту выплату в качестве адресной социальной помощи, написал Собянин в своем блоге.

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».