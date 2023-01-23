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Приметы и советы

Песков объяснил продолжение действия указа Путина о мобилизации

Александр Афонин
Общество
Песков объяснил продолжение действия указа Путина о мобилизации
Фото: Администрация президента РФ

Указ президента России Владимир Путина о частичной мобилизации продолжает действовать, так как он предусматривает и другие необходимые мероприятия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 23 января.

— Кроме призыва граждан на военную службу, частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения задач вооруженных сил — это связано с исполнением обязанностей военнослужащими, — сказал он.

Песков добавил, что одним из пунктов указа был призыв определенного числа граждан. По достижении нужного результата набор людей окончили. Вместе с тем, продолжает действовать и закрытый пункт документа, передает ТАСС.

9 января Дмитрий Песков заявил, что россиянам не стоит придавать значение сообщениям Telegram-каналов о планах объявить в России новую волну частичной мобилизации. По словам пресс-секретаря президента России, первоисточником в данном случае является власть.

До этого депутат комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев высказал мнение, что на сегодняшний день в России нет никаких предпосылок к проведению второй волны мобилизации. По его словам, проводить повторные мероприятия в ближайшие полгода будет просто неэффективно

Дмитрий Песков Мобилизация Владимир Путин
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