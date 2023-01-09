Песков отреагировал на сообщения о возможном объявлении в РФ новой волны мобилизации

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что россиянам не стоит придавать значение сообщениям Telegram-каналов о планах объявить в России новую волну частичной мобилизации. Об этом он сказал в понедельник, 9 января.

По словам пресс-секретаря президента России, первоисточником в данном случае является власть.

— Все на этот счет было много раз сказано и в тех же Telegram-каналах. Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам, — цитирует Пескова РИА Новости.

4 января депутат комитета Государственной думы по обороне Андрей Гурулев заявил, что на сегодняшний день в России нет никаких предпосылок к проведению второй волны мобилизации. По мнению Гурулева, проводить новую волну мобилизации в ближайшие полгода будет просто неэффективно.

21 декабря прошла итоговая коллегия Министерства обороны Российской Федерации. В рамках встречи глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу объяснил трудности, которые возникли при проведении частичной мобилизации. По его словам, подобные мероприятия не проходили в стране со времен Великой Отечественной войны, что повлекло ряд проблем и ошибок.