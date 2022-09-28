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Посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию

Александр Афонин
Общество
Посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию
Фото: Pexels

Посольство США в Москве призвало своих граждан в незамедлительном порядке покинуть территорию России. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии в среду, 28 сентября.

— Гражданам США не следует посещать Россию, а тем, кто проживает или путешествует по России, следует немедленно покинуть страну, пока еще остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок, — говорится в сообщении.

Уточняется, что причиной для выпуска рекомендации стала проводимая в России частичная мобилизация граждан. По мнению диппредставительства, граждане США с двойным гражданством могут быть призваны в рамках реализации указа, передает ТАСС.

До этого глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что россияне, покинувшие страну во время частичной мобилизации, не нарушившие при этом закон, смогут вернуться без правовых последствий в любой момент. Он отметил, что ему и его коллегам поступает большое количество подобных вопросов.

В России объявлена частичная мобилизация. Призывник имеет право взять с собой ряд личных вещей. Подробнее о них — в материале «Вечерней Москвы».

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