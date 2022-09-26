Что можно взять с собой мобилизованным россиянам

В России объявлена частичная мобилизация. Призывник имеет право взять с собой ряд личных вещей. Подробнее о них — в материале «Вечерней Москвы».
Так, в число вещей, которые разрешено взять с собой мобилизованному, входят:
Помимо этого, у мобилизованного есть право взять с собой элементы экипировки. При этом в Министерстве обороны РФ рекомендуют брать с собой лишь самое необходимое, сообщает сайт объясняем.рф.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.
«Вечерняя Москва» рассказала, что делать тем людям, которым ошибочно пришла повестка из военкомата.
Также юрист Глеб Подъяблонский в беседе с «ВМ» объяснил, будут ли мобилизовывать ограниченно годных к военной службе.
А заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов в беседе с «ВМ» предупредил, что категория годности военнообязанного может быть пересмотрена в военкомате.