Что можно взять с собой мобилизованным россиянам

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В России объявлена частичная мобилизация. Призывник имеет право взять с собой ряд личных вещей. Подробнее о них — в материале «Вечерней Москвы».

Так, в число вещей, которые разрешено взять с собой мобилизованному, входят:

предметы личной гигиены;

термобелье;

батарейки (разные);

фонарик;

походная сидушка;

подшлемник (спортивная шапка);

перчатки тактические;

теплоиды (химическая грелка);

мультитул (многофункциональный компактный инструмент).

Помимо этого, у мобилизованного есть право взять с собой элементы экипировки. При этом в Министерстве обороны РФ рекомендуют брать с собой лишь самое необходимое, сообщает сайт объясняем.рф.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.

«Вечерняя Москва» рассказала, что делать тем людям, которым ошибочно пришла повестка из военкомата.

Также юрист Глеб Подъяблонский в беседе с «ВМ» объяснил, будут ли мобилизовывать ограниченно годных к военной службе.

А заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов в беседе с «ВМ» предупредил, что категория годности военнообязанного может быть пересмотрена в военкомате.