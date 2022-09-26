Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Что можно взять с собой мобилизованным россиянам

Араз Салехов
Общество
Что можно взять с собой мобилизованным россиянам
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В России объявлена частичная мобилизация. Призывник имеет право взять с собой ряд личных вещей. Подробнее о них — в материале «Вечерней Москвы».

Так, в число вещей, которые разрешено взять с собой мобилизованному, входят:

  • предметы личной гигиены;
  • термобелье;
  • батарейки (разные);
  • фонарик;
  • походная сидушка;
  • подшлемник (спортивная шапка);
  • перчатки тактические;
  • теплоиды (химическая грелка);
  • мультитул (многофункциональный компактный инструмент).

Помимо этого, у мобилизованного есть право взять с собой элементы экипировки. При этом в Министерстве обороны РФ рекомендуют брать с собой лишь самое необходимое, сообщает сайт объясняем.рф.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.

«Вечерняя Москва» рассказала, что делать тем людям, которым ошибочно пришла повестка из военкомата.

Также юрист Глеб Подъяблонский в беседе с «ВМ» объяснил, будут ли мобилизовывать ограниченно годных к военной службе.

А заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов в беседе с «ВМ» предупредил, что категория годности военнообязанного может быть пересмотрена в военкомате.

Мобилизация Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Никита Миронов
Никита Миронов

Примадонна вступилась за куклу

Все мнения
О проекте