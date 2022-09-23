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Категория «В»: будут ли мобилизовать ограниченно годных к военной службе

Араз Салехов

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Общество
Категория «В»: будут ли мобилизовать ограниченно годных к военной службе
Фото: Минобороны РФ

Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко сообщил, что ограниченно годные к военной службе россияне подлежат мобилизации — «но их призовут в последнюю очередь». Юрист Глеб Подъяблонский в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, кто попадает под такую категорию и в какой момент их могут призвать.

Речь идет о тех гражданах, которые имеют категорию «В». Это те, кто не служил в армии из-за проблем со здоровьем. Однако прежде всего, по словам Фуженко, мобилизовывать будут граждан, которые соответствуют первому и второму разряду.

По словам юриста, под понятием «последней очереди» подразумевается военное положение в стране.

— В военном билете существует запись: ограниченно годен, годен к призыву в военное время. У нас военного положения не объявлено и всеобщей мобилизации нет, — разъяснил Подъяблонский.

Ограниченно годными считаются те, кто не годен к службе в армии в мирное время, однако может быть призван на военную службу в случае всеобщей мобилизации в стране, добавил специалист.

Также юрист объяснил, что делать в случае ошибочного получения повестки из военкомата.

Между тем старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов объяснил «Вечерней Москве», чем отличается мобилизационное предписание от повестки.

А заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан.

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