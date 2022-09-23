Что делать в случае ошибочного получения повестки из военкомата

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Случаи с получением повестки из военкомата лицами, не прошедшими боевую подготовку, действительно могут произойти. За свои права россиянину необходимо бороться законными методами. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал юрист Глеб Подъяблонский.

Так, эксперт отмечает, что в первую очередь необходимо идти в военкомат, не подписывая повестку, брать подтверждающие документы и объяснять, что повестка ему пришла ошибочно.

— Случаи уже происходят, когда военкоматы по ошибке призывают не тех людей. Их даже возвращали со сборных пунктов, потому что туда приходят либо негодные к воинской службе, либо не являющиеся военнослужащими запаса, — пояснил Подъяблонский.

При этом юрист уточнил, что в том случае, если военкомат не воспринимает ваши заявления и доказательства всерьез, то необходимо звонить на горячую линию военной прокуратуры. Подъяблонский советует передать информацию о противоправных действиях конкретных сотрудников.

Юрист порекомендовал:

Уточнить ФИО, звание и должность сотрудника военкомата;

Немедленно позвонить на горячую линию военной прокуратуры.

Телефон доверия военной прокуратуры РФ 8 (495) 693-63-51.

Между тем старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов объяснил «Вечерней Москве», чем отличается мобилизационное предписание от повестки.

А заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан.