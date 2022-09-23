1914, 1941 и 2022: как проходила мобилизация в истории России

Фото: ИТАР-ТАСС

В истории России было три мобилизации. Проведение каждой из них имело отношение к крупному военному конфликту: в 1914 году — Первая мировая война, в 1941 году — Великая Отечественная, в 2022 году — СВО на территории Украины. «Вечерняя Москва» рассказывает, как в разные исторические периоды мобилизовывалась Россия.

Первая мировая (1914)

15 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии, союзнику Российской империи. Император Николай II целый месяц пытался предотвратить кровопролитие, убеждая германского правителя Вильгельма II хоть как-то повлиять на агрессора. Однако ни к какому результату это не привело.

Последняя телеграмма с призывом остановить войну была отправлена в Берлин утром 17 августа. Ответа не последовало. Вечером того же дня российский император дал разрешение на всеобщую мобилизацию. В то время такой шаг фактически означал скорое объявление войны и был серьезной проверкой на прочность для государственной машины. Вот что об этом писал военный теоретик Александр Свечин:

— Военная мобилизация является испытанием здоровья всего государственного организма.

Митрополит Московский Тихон (в центре) на церемонии благословления ударного женского батальона перед отправкой на фронт на Красной площади во время Первой мировой войны. Фотография из журнала «Искры», приложения к газете «Русское слово». Репродукция. ТАСС

Проверку мобилизацией Российская империя прошла успешно. На следующий день после указа Николая II в городах появились объявления на красной бумаге, в которых среди прочего указывались места и время сбора призывников. В обществе царил такой патриотический подъем, что в первые дни на призывные пункты прибыло на 15 процентов больше мужчин, чем планировалось.

Мобилизация в Российской империи длилась 45 дней. В итоге под ружье удалось поставить более 3,3 миллиона военнослужащих и еще свыше 570 тысяч ратников ополчения. В феврале 1915 года император Николай II учредил медаль «За труды по мобилизации 1914 года».

Великая Отечественная (1941)

— Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города, — сказал в своем обращении к народу нарком иностранных дел Вячеслав Молотов вечером 22 июня 1941 года.

На следующий день в СССР началась мобилизация. Изначально в армию призывали военнообязанных 1905–1918 годов рождения включительно. Но поскольку с самого начала войны страна несла тяжелые потери на фронте, призыв по мобилизации фактически стал перманентным и распространился на мужчин до 1926 года рождения.

Мобилизация времен ВОВ имела беспрецедентный масштаб. Всего за восемь дней удалось поставить под ружье 5,3 миллиона человек, при том что численность Красной армии на 22 июня превышала это число всего на 100 тысяч. То есть советское руководство удвоило численность военнослужащих чуть более чем за неделю. Причины для этого были веские — ситуация на фронте в первые дни войны была катастрофической.

Ленинград,1941 год. Рабочие Кировского завода направляются на фронт. Репродукция фотохроники ТАСС

Разумеется, в такой ситуации призыв проходил в крайне строгих условиях. Военнообязанные получали повестки, в которых указывались место и время сбора, а также было написано: «За неявку к указанному сроку Вы привлекаетесь к суду по законам военного времени».

Всего в годы ВОВ на фронт призвали 34,5 миллиона советских граждан, что составило порядка 16 процентов от населения (к началу войны оно оценивалось в 209,3 миллиона человек). Мобилизация проходила не только на фронте, но и в тылу: миллионы людей ковали будущую победу на военных предприятиях. Все это позволило СССР сломать хребет фашистским захватчикам и выиграть самую страшную войну в истории человечества.

СВО на территории Украины (2022)

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По его словам, целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Указом президента 21 сентября в стране объявлена частичная мобилизация. Вот как президент объяснил, для чего она необходима:

— Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях.

Позже в интервью министр обороны Сергей Шойгу отметил, что линия соприкосновения в зоне проведения СВО превышает тысячу километров. По его словам, мобилизация нужна в том числе для контроля над расположенными за этой линией территориями.

— Естественно, то, что сзади, и то, что по этой линии, — это надо закреплять. Эти территории надо контролировать. И конечно, в первую очередь именно для этого делается эта работа. Я имею в виду частичную мобилизацию, — сказал министр.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Также он добавил, что мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек. Призыву подлежит чуть более 1,1 процента от этого числа.

— 300 тысяч резервистов, которые будут призваны. Хочу сразу сказать, что это не единоразовая работа. Это та работа, которая будет проводиться планово, как я уже сказал, — сказал Шойгу.

Ответы на основные вопросы о частичной мобилизации — в материале «ВМ».

Источники: Зайончковский А. М. «Мировая война 1914–1918», изд. 1931 г. // Исаев А. В. «Анатомия «перманентной мобилизации» лета – осени 1941 года», Георгиевские чтения. Сборник трудов по военной истории Отечества.