Могут ли пересмотреть категорию годности в военном билете

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При явке в военкомат по повестке о частичной мобилизации категория годности военнообязанного может быть пересмотрена. Об этом «Вечерней Москве» сообщил заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.

В настоящее время призыв распространяется на военнообязанных трех категорий годности:

«А» — годен к военной службе;

«Б» — годен к военной службе с незначительными ограничениями;

«В» — ограниченно годен к военной службе.

При этом сообщается, что граждан с категорией «В» призовут на службу в последнюю очередь.

Также существуют еще две категории:

«Г» — временно не годен к военной службе;

«Д» – не годен к военной службе.

По словам собеседника «ВМ», военкоматы в обязательном порядке проводят медицинский осмотр прибывших по повестке граждан. На основании такого осмотра и представленных призывником документов — заверенной медсправки и выписки из медкарты — специалисты выносят повторное решение о годности призывника. Оно может отличаться о того, что указано в ранее выданном военном билете.

— Если заболевания не подтвердятся, медкомиссия в военкомате может пересмотреть категорию годности. Например, изменить категорию «В» на категорию «А» или «Б». Возможна и обратная ситуация — если при осмотре выявятся ранее не учтенные проблемы со здоровьем, — пояснил Краснов.

Таким образом, в результате медосмотра в военкомате категория годности призывника может быть измена в любую сторону, добавил адвокат.