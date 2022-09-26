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Адвокат Краснов рассказал, могут ли пересмотреть категорию годности в военном билете

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Могут ли пересмотреть категорию годности в военном билете
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

При явке в военкомат по повестке о частичной мобилизации категория годности военнообязанного может быть пересмотрена. Об этом «Вечерней Москве» сообщил заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.

В настоящее время призыв распространяется на военнообязанных трех категорий годности:

  • «А» — годен к военной службе;
  • «Б» — годен к военной службе с незначительными ограничениями;
  • «В» — ограниченно годен к военной службе.

При этом сообщается, что граждан с категорией «В» призовут на службу в последнюю очередь.

Также существуют еще две категории:

  • «Г» — временно не годен к военной службе;
  • «Д» – не годен к военной службе.

По словам собеседника «ВМ», военкоматы в обязательном порядке проводят медицинский осмотр прибывших по повестке граждан. На основании такого осмотра и представленных призывником документов — заверенной медсправки и выписки из медкарты — специалисты выносят повторное решение о годности призывника. Оно может отличаться о того, что указано в ранее выданном военном билете.

— Если заболевания не подтвердятся, медкомиссия в военкомате может пересмотреть категорию годности. Например, изменить категорию «В» на категорию «А» или «Б». Возможна и обратная ситуация — если при осмотре выявятся ранее не учтенные проблемы со здоровьем, — пояснил Краснов.

Таким образом, в результате медосмотра в военкомате категория годности призывника может быть измена в любую сторону, добавил адвокат.

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