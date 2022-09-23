Восемь главных вопросов о частичной мобилизации

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В России идет частичная мобилизация. Кого призовут, куда придет повестка, что мобилизуемые могут взять с собой и когда их отправят в зону СВО? Ответы на главные вопросы о частичной мобилизации — в материале «Вечерней Москвы».

Кого призовут?

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что при частичной мобилизации призовут запасников с военным опытом:

— Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Позже Минобороны уточнило, кого коснется мобилизация. Согласно заявлению ведомства, призыву подлежат:

рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет;

младшие офицеры — до 50 лет;

старшие офицеры — до 55 лет;

граждане, имеющие боевой опыт.

Также в Минобороны добавили, что приоритетны следующие военно-учетные специальности: артиллеристы, водители, механики-водители, стрелки и танкисты.

При этом призыв распространяется на военнообязанных трех категорий годности: «А» — годен к военной службе; «Б» — годен к военной службе с незначительными ограничениями; «В» — ограниченно годен к военной службе.

Кто не подлежит призыву?

Призыву не подлежат граждане, которые не подпадают под описанные выше критерии. В Минобороны отдельно подчеркнули, что не будут мобилизовывать студентов, срочников и выпускников военных кафедр.

Кроме того, не будут призываться:

работники предприятий оборонной промышленности;

военные пенсионеры в отставке;

временно не годные по состоянию здоровья люди, занятые уходом за членом семьи или инвалидом первой группы;

граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;

граждане, чьи матери, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;

граждане, на постоянной основе проживающие за рубежом и не состоящие на воинском учете.

Также от мобилизации освободили представителей некоторых профессий, а именно:

IT-специалистов, «задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры»;

сотрудников российских операторов связи, задействованных в обеспечении устойчивой работы линий связи общего пользования Российской Федерации;

сотрудников, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение»;

работников СМИ, которые относятся к «системообразующим организациям».

Какие болезни освобождают от военной службы?

Все диагнозы и болезни, которые дают право на освобождение от военной службы перечислены в «Расписании болезней». Ознакомиться с ними можно здесь.

Куда придет повестка?

— Повестка подлежащему частичной мобилизации должна быть вручена только лично в руки под подпись, — говорится в сообщении на портале «Объясняем.рф».

При этом уточняется: повестка не может быть направлена через портал госуслуг.

Когда мобилизованных отправят в зону СВО?

По словам Владимира Путина, все мобилизованные граждане перед отправкой в войсковые части обязательно пройдут дополнительную подготовку «с учетом опыта СВО».

— Пройдет слаживание. Слаживание экипажей, команд, отделений, взводов. И только после этого, исключительно после этого, они пойдут выполнять те задачи, которые им предписаны, — уточнил Министр обороны РФ Шойгу.

В Совфеде полагают, что подготовка мобилизованных для отправки в зону СВО займет больше месяца.

Что можно взять с собой на мобилизационный пункт?

На портале mos.ru в разделе, посвященном военным комиссариатам, дается следующий перечень личных вещей, которые можно взять с собой:

паспорт, водительское удостоверение, удостоверение о получении военно-учетной (все следует сложить в пластиковый файл или папку);

мобильный телефон (без доступа к интернету и без камеры);

ручка, тетрадь или блокнот;

небольшую сумму наличных мелкими купюрами;

запас сигарет;

лекарства (только с копией рецепта врача).

На сборном пункте выдаются несессеры с большинством необходимых предметов первой необходимости. В стандартный набор входят: полотенце, бритва и сменные лезвия, пена для бритья и крем после бритья, расческа, швейный набор, щипчики для ногтей, пластырь и прочее.

Правительство Москвы запустило в Telegram чат-бот @MobilizationmskBot, в котором жители столицы могут получить ответы на интересующие их вопросы о частичной мобилизации.

Потеряет ли мобилизуемый свое рабочее место?

Нет, правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Согласно документу, трудовые договоры с мобилизованными гражданами будут приостановлены, но не расторгнуты, а их рабочие места будут сохранены.

Какие выплаты получат мобилизованные?

Точный размер ежемесячного денежного довольствия (зарплаты), на который могут претендовать призванные по мобилизации, пока не озвучен. Однако известна нижняя граница. Военный комиссар Якутии Александр Авдонин обозначил ее на уровне в 205 тысяч рублей.

Также мобилизуемым положены дополнительные выплаты. Их назначают главы субъектов. Так, мэр Москвы Сергей уже подписал указ, согласно которому: