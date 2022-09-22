Минобороны опубликовало разъяснения по частичной мобилизации

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Министерство обороны России в четверг, 22 сентября, опубликовало разъяснения по частичной мобилизации.

В оборонном ведомстве заявили, что призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55 лет. Не будут призываться работники предприятий оборонной промышленности, военные пенсионеры в отставке, а также граждане: временно не годные по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи или инвалидом первой группы, имеющие на иждивении четыре и более ребенка в возрасте до 16 лет и те, чьи матери кроме них имеют четыре и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа. Не подлежат призыву и граждане РФ, на постоянной основе проживающие за рубежом и не состоящие на воинском учете.

Приоритет в мобилизации, отметили в МО, отдается россиянам, имеющим военно-учетные специальности, а именно: стрелкам, танкистам, артиллеристам, водителям и механикам-водителям. Воинские звания при этом не имеют значения, среди прочих факторов — наличие боевого опыта. Прийти повестка может и женщинам, имеющим нужные военные специальности. Однако вероятность призыва крайне мала., подчеркнули в министерстве.

В Telegram-канале оборонного ведомства заключили, что общероссийских квот по мобилизации нет, они устанавливаются отдельно в каждом регионе.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан.

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов объяснил «ВМ», чем отличается мобилизационное предписание от повестки.