Кабмин утвердил постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных

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Правительство России утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина в четверг, 22 сентября.

— Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 годах, и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.

Так, трудовые договоры с мобилизованными гражданами будут приостановлены, но не расторгнуты, а их рабочие места будут сохранены. В Telegram-канале кабмина уточнили, что решение распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан.