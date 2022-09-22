Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Кабмин утвердил постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных

Георгий Соланович
Общество
Кабмин утвердил постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Правительство России утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина в четверг, 22 сентября.

— Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 годах, и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.

Так, трудовые договоры с мобилизованными гражданами будут приостановлены, но не расторгнуты, а их рабочие места будут сохранены. В Telegram-канале кабмина уточнили, что решение распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан.

Работа Мобилизация Правительство РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте