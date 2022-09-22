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Критерии годности к военной службе: какие болезни дают отсрочку от армии

Араз Салехов

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Общество
Критерии годности к военной службе: какие болезни дают отсрочку от армии
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Закон «О воинской обязанности и военной службе» гласит, что у призывника на срочную службу в армию есть возможность получить отсрочку по состоянию здоровья. Категорию своей годности к службе он может получить после проведенной медицинской комиссии на территории военкомата. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

Категории годности

Категория «А» — годность к военной службе без ограничений по роду войск.

Категория «Б» — годен к военной службе с незначительными ограничениями.

Категория «В» — освобождение от призыва в мирное время и зачисление в запас.

Категория «Г» — дает временную отсрочку по состоянию здоровья.

Категория «Д» — призывника не берут в армию.

Какие болезни дают отсрочку

Полный перечень заболеваний включает 17 пунктов. В качестве наиболее распространенных случаев выделяются:

  • грибок, опасный для жизни и здоровья;
  • некоторые виды лишая;
  • инфекционные заболевания;
  • ИППП;
  • доброкачественные образования;
  • критичный недостаток или избыток веса;
  • переломы пальцев, рук, ног, ключицы и другие;
  • заболевания щитовидной железы;
  • обострения хронических заболеваний — язвы, панкреатита, холецистита, колита и другие;
  • мочекаменная болезнь;
  • варикозная болезнь, варикоцеле;
  • грыжи;
  • кратковременные расстройства после травм;
  • послеоперационные состояния.

Заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что на службу в армию не могут призвать тех людей, которые в силу своего здоровья не могут находиться в военной части. Чаще всего это люди с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями.

— Сейчас депутаты предлагают расширить перечень заболеваний, с которым не отправляют на военную службу. В армию точно не возьмут людей с туберкулезом или раком, а также людей с тяжелой формой сахарного диабета, — заключил эксперт.

Между тем старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов объяснил «Вечерней Москве», чем отличается мобилизационное предписание от повестки.

А заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан.

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