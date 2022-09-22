Собянин установил доплату 50 тысяч рублей в месяц для мобилизованных в Москве

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что призванным в рамках частичной мобилизации москвичам ежемесячно будут доплачивать 50 тысяч рублей. Об этом стало известно в четверг, 22 сентября.

Также сообщается, что «в случае получения тяжелого ранения», к которым относятся контузии, травмы и увечья, будут осуществлены выплаты в размере миллиона рублей. Половину от этой суммы военнослужащий получит за легкий тип ранений.

В случае гибели семья военного сможет получить единовременную выплату, которая составит три миллиона рублей.

Кроме того, иностранным гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации в столице, предоставляются те же меры социальной поддержки, что москвичам, гласит указ мэра.

До этого военный комиссар Якутии Александр Авдонин заявил, что попавшие под частичную мобилизацию россияне будут получать минимум 205 тысяч рублей в месяц. Он уточнил, что сумма выплат будет зависеть от должности и воинского звания. Однако это будет не меньше 205 тысяч рублей ежемесячно.

Также «Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации от официальных лиц страны и ведомств.