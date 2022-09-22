Мобилизованные россияне будут получать более 205 тысяч рублей в месяц

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Попавшие по частичную мобилизацию россияне будут получать минимум 205 тысяч рублей в месяц. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщил военный комиссар Якутии Александр Авдонин.

— Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере, — заявил он.

По словам Авдонина, сумма выплат будет зависеть от должности и воинского звания. Однако это будет не меньше 205 тысяч рублей ежемесячно.

В первую очередь по частичной мобилизации, добавил комиссар, призываются молодые люди, отслужившие в армии не больше трех лет назад и имеющие навыки военной службы, передает РИА Новости.

21 сентября было показано обращение российского лидера Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Во время трансляции он также заявил о частичной мобилизации в стране.

Заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан. Среди них мужчины, имеющие беременную жену и более трех детей на иждивении.