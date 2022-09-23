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Приметы и советы

В России разъяснили порядок вручения повесток о частичной мобилизации

Елена Самойлова
Общество
В России разъяснили порядок вручения повесток о частичной мобилизации
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Портал «Объясняем.рф» объяснил порядок вручения повесток в рамках частичной мобилизации в России.

— Повестка подлежащему частичной мобилизации должна быть вручена только лично в руки под подпись, — говорится в сообщении.

При этом уточняется, повестка не может быть направлена через портал госуслуг.

До этого сообщалось, что студенты российских вузов заочной формы обучения могут быть призваны в рамках частичной мобилизации. При этом обучающиеся на очном отделении не подлежат мобилизации.

Заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан.

До этого в Генштабе дали разъяснения по частичной мобилизации. Так, призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, а старшие — до 55 лет.

Прийти повестка может и женщинам, имеющим нужные военные специальности. Однако вероятность их призыва, как уточняется, довольно мала.

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